Es “muy clasista y racista de acusar de todos los males a los pobres”: AMLO

Ciudad de México. En el país hay una tendencia “muy clasista y racista de acusar de todos los males a los pobres”, evidenció el presidente Andrés Manuel López Obrador al sostener que en las comunidades indígenas y campesinas prevalecen los valores culturales y sociales, mientras en las urbanas hay descomposición social.

Al cuestionarle su postura -manifiesta en Metlatonoc-, sobre las denuncias de venta de niñas y adolescentes en la Montaña de Guerrero, el presidente subrayó lo siguiente:

“Lo que expresé es que en los pueblos indígenas hay una gran reserva de valores espirituales y culturales. Es la cultura lo que nos ha salvado siempre. No creo que haya descomposición social en donde hay cultura. Lo de la trata o prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades, como a veces se presenta en los medios de comunicación. No, puede ser la excepción pero no la regla”.

El mandatario defendió su toma de posición sobre ese tema, porque, adujo, hay muchísimos más valores que en otros estratos o sectores de la población.

“Hay mas valores en los pueblos indígenas, donde hay cultura, que en otros sitios donde no hay vida comunitaria; aquí en la Ciudad de México, hay menos delitos en Milpa Alta que en la (colonia) Roma o en la (alcaldía) Cuauhtémoc. En Milpa Alta hay más cultura, en la Cuauhtémoc hay más descomposición social, ahí los hijos no tienen tutelaje”.

Así, dijo estar enfocado en fortalecer lo comunitario, en que se reconozca la importancia que tienen las comunidades y pueblos indígenas.

Y reprochó la hipocresía, pues “hay que seguir denunciando -no permitirlo- la trata de personas y la prostitución.

“La prostitución que se debe condenar es la de arriba para abajo, hay cosas terribles que los medios de comunicación ocultan, la prostitución que se da en la élites. Es bueno que salga porque están mostrando el cobre, y lo que más molesta de esto es la hipocresía, de estos mojigatos hipócritas, va los templos, van a la inglesa, se confiesan y comulgan, dejan el marcador en cero y así se la llevan”.

—Pero en este caso las denuncias son de las víctimas- le insistió la reportera que ha seguido el caso de la venta de las niñas en la Montaña.

—Y en este caso, todas las denuncias se tienen que presentar.