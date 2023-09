‘Es un organismo que tuvo vida’... Jaime Maussan presenta tomografías de cuerpos de presuntos extraterrestres; estaba en gestación

En un en vivo a través de su canal de YouTube “Maussan TV” se dejó en claro que no se puede definir con estos estudios si son seres de este o de otro planeta.

Sin embargo, el doctor José de Jesús Salce Benítez analizó la tomografía y explicó que se trata de un ser que tuvo vida y fue biológico.

Asimismo, dio a conocer que al estudiar pudieron observar que el cuerpo tendría dentro de sí una especie de huevos, lo que podría dar a entender que habría muerto mientras se encontraba en gestación.

“Hemos llegado al abdomen en donde si se observan estas piezas que parecen o que podrían ser huevos, nuevamente estamos ante un cuerpo que si hubiera estado modificado postmortem, tendría una serie de alteraciones que serían visibles en estos estudios. Al no haber encontrado ninguna de éstas características postmortem, estamos determinando que es un organismo que tuvo vida, estaba íntegro, fue biológico y se encontraba en gestación”, se explicó en la emisión de este lunes.

Asimismo, tras las teorías de que dichos cuerpos habrían sido la unión de diferentes partes de otros seres biológicos, los especialistas dijeron que no se observaron fragmentos de pegamento o fracturas por la unión de piezas diferentes, por lo que destacaron que dicha teoría no concuerda con el análisis de las imágenes; sin embargo, no quisieron asegurar o negar dicha teoría.

“No pudo ser la unión de un cráneo de otra especie unido a este cuerpo porque se verían los residuos de la manipulación de ese cráneo, los grabados, las fracturas, las uniones y aquí no se observa (...) se ve una perfecta unión del cráneo y el cuello”, continuó.

ALIENS EN LOS RAYOS X

Por otra parte, en los Rayos X, los especialistas explicaron que los bultos en el abdomen no se podrían definir como huevos, debido a que se necesitan más estudios para calificar qué es lo que son. Asimismo, recordaron que tras estudios en Perú y en México, aún no se conoce en específico lo que se encuentra dentro del cuerpo del presunto ser extraterrestre.

Además, coincidieron que en los huesos se observó que no era un ser con mucha movilidad, debido a que la articulación no tendría similitud en referencia con una rodilla de humanos. Incluso, se analizó la existencia de un metal en la zona del pecho y explicaron que no tiene ninguna función para unir el cuerpo.

“Este metal podría tener una tarea en esa zona específica, pero no, no puede unir todo el cuerpo”

¿QUÉ ARROJÓ EL ESTUDIO DE FLUOROSCOPIA?

El estudio de fluoroscopia presuntamente se realizó para dar fe que los estudios son reales y se están realizando el lunes 18 de septiembre, de acuerdo a lo que explicó el equipo del periodista que por décadas ha analizado la vida en otros planetas.

“Se ha demostrado en vivo que no es un cuerpo armado, que no es un cuerpo de distintas partes como algunos supusieron, sino que se trata, más bien, de un ser orgánico completo”, refirieron los del equipo de Jaime Maussan, encabezados por Fernando Correa Domínguez.

Sin embargo, los especialistas tanto de la tomografía, como de rayos X indicaron que el cuerpo no humano requiere más estudios desde un enfoque científico, debido a que existen áreas que no son explicables y es necesario dar una respuesta, por lo que invitaron a más gente a sumarse al estudio.

Finalmente, conviene destacar que el notario Carlos Meza —de la unidad 35 del Estado de México— estuvo al tanto de los diferentes análisis que se realizaron y dio fe del profesionalismo de los académicos.