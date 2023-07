Espaldarazo coreano a Ucrania: se reúne presidente con Zelenski

Si bien Corea del Sur forma parte de los países que ha impuesto sanciones internacionales, no ha entregado armas, siguiendo con su política de no dar armas a países involucrados en conflictos.

Hace unos días Yoon, en respuestas escritas a preguntas enviadas por The Associated Press, aseguró que “se están gestionando” los pedidos de Ucrania por equipos de desminado, ambulancias y otros materiales no bélicos.

Indicó que Corea del Sur ha dado apoyo para reemplazar la Represa de Kakhovka, que fue destruida el mes pasado. Los gobiernos ruso y ucraniano se acusan mutuamente de haber volado la represa, pero la evidencia sugiere que Rusia tendría más motivos para causar inundaciones, malograr cosechas y amenazar los suministros de agua potable en esa zona disputada de Ucrania. Con información de AP