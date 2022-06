‘Estamos siendo visitados’... Jaime Maussan sobre casos de ovnis y extraterrestres que hoy le dan la razón

José Jaime Maussan Flota, mejor conocido como Jaime Maussan, es un famoso periodista y ufólogo mexicano cuyos estudios e investigación sobre la vida extraterrestre y el fenómeno OVNI lo han llevado a la fama convirtiéndose en el experto más importante de México.

El interés de Maussan por la vida en otros planetas surgió cuando apenas era un niño de primaria. Dos de sus compañeros de salón le contaron un suceso increíble que presenciaron una noche: el avistamiento de un supuesto OVNI en 1965, cuando este fenómeno era el tema diario para los habitantes del entonces Distrito Federal.

Cuando el ufólogo creció y se enfrentó a tener que tomar la decisión sobre su vocación, elegiría ser administrador de empresas; sin embargo, una amigo le enseñó y cambió su perspectiva acerca del periodismo:

“Me aclaró que el periodismo era hacer conciencia, cambiar el mundo, viajar, conocer un mundo en el que no había pensado y me atrajo mucho esa idea: cambiar las cosas que no me gustaban”, declaró al medio mencionado. Fui periodista y asumí con valor mi posición; tuve que enfrentar a un status quo, a una mentalidad de personas que no habían evolucionado y sufrir el escarnio, la burla. Trataron de terminar con mi credibilidad”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Son extraterrestres?... captan misteriosa señal de radio de Kepler; Maussan asegura es inteligencia alienígena

En 1984 presentó un reportaje sin precedentes que estremeció a todo el país: un campesino suizo, Eduard Billy Meier, mostró fotografías, testimonios, análisis a metales, sonidos que nunca nadie había dado a conocer, ”un caso tan completo con tantas evidencias analizadas. Me llamó la atención, investigué el caso y lo saqué en el programa 60 Minutos”. En ese momento, la relación entre Jaime Maussan y el fenómeno OVNI se hizo formal.