‘Están desesperados’... denuncias por ‘narcoelección’ en OEA son politiquería, afirma AMLO

“Ellos están contribuyendo con su proceder. Tienen todo el derecho, es legítimo, que nos critiquen, que acudan a organismos internacionales siempre y cuando actúen de manera pacífica”, subrayó.

“Si la OEA decide que viene, están abiertas las puertas del país, no tenemos nada que ocultar, que no se confunda, son otros tiempos. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad, ni con la delincuencia organizada ni con la de cuello blanco. No solo la OEA, la ONU, cualquier organismo que quiera venir a investigar, que vengan. Ningún problema. Todo eso es politiquería, es propaganda, ya no hallan qué hacer”, subrayó.

Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI); así como Marko Cortés de Acción Nacional (PAN) y Jesús Zambrano del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentarán la denuncia ante el organismo.