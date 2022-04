Este es el kit básico de primeros auxilios para tener en casa

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia (Unicef), el lugar más común para que los niños pequeños se lastimen es dentro o alrededor de sus casas. Según la Secretaría de Salud la mayoría de accidentes ocurren en fines de semana y vacaciones.

Aún con la supervisión adecuada, esta Semana Santa suelen darse incidentes mientras los niños juegan en el jardín o están en las albercas. Para poder reaccionar rápido estos son los básicos.

¿CÓMO AUXILIAR EN REACCIONES ALÉRGICAS?

La severidad de una reacción alérgica puede variar entre cada niño, los síntomas más comunes en delatar que un pequeño comió algo que le hace daño pueden ser sutiles como irritación en la piel o graves como anafilaxia.

Retirar el agente causante - Si el motivo de la reacción se debe a estar en contacto con una mascota o el material de un juguete hay que retirarlo. Si es debido a algún producto aplicado sobre la piel, como crema humectante o bloqueador solar, se debe lavar la piel con abundante agua.

En el botiquín - Si se conoce el tipo de antihistamínico que un niño debe consumir cuando ingiera algún alimento que le da alergia, hay que tenerlo a la mano en el kit.

CORTADAS QUE NO REQUIEREN IR A URGENCIAS

Cuando una herida no es gravemente profunda para requerir puntadas, entonces lo más importante es encargarse de que no se infecte mientras la piel cicatriza por sí sola.

Desinfectar la herida - Antes de atender una cortada se deben lavar las manos, para detener el sangrado se puede aplicar presión ligeramente con una venda limpia y lavar la zona afectada.

En el botiquín - Aplicar un poco de alcohol en unas pinzitas en caso de que se necesite remover partículas de la herida como piedras, vidrio o plástico. Un ungüento antibiótico puede ayudar a que la piel sane pronto sin infectarse.

PICADURAS DE INSECTOS

Para reacciones leves, se debe retirar el aguijón, lavar el área con agua y jabón y aplicar una compresa fría para ayudar con el malestar e inflamación. Si la picadura es de un insecto ponzoñoso se debe acudir con un doctor.

En el botiquín - Banditas autoadheribles para evitar que la zona se irrite o que el niño se rasque y pomadas antisépticas que ayudan a desinflamar.

ESENCIALES SEGÚN LA CRUZ ROJA

En su listado de elementos básicos para armar un kit de emergencias, la Cruz Roja sugiere incluir medicamentos prescritos y de emergencia, revisar constantemente el botiquín para que nada esté caducado y reemplazar las cosas conforme se van agotando, no esperar a que se vacíe el kit.

2 compresas absorbentes

25 banditas adhesivas (tamaños surtidos)

5 paquetes de ungüento antibiótico (aproximadamente 1 gramo)

5 paquetes de toallitas antisépticas

2 paquetes de aspirina (81 mg cada uno)

5 gasas esterilizadas

1 par de pinzas y alcohol

2 pares de guantes de látex

1 termómetro

Para instrucciones sobre maniobras de primeros auxilios también tienen una app: