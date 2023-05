‘Esto no les gusta a los conservas, pero nuestro sistema de salud será mejor que el de Dinamarca’: AMLO

“Ese es el sistema que se está construyendo, y vamos a tenerlo listo para este año, a finales de este año, y hemos avanzado bastante a pesar, de la complejidad y de los intereses creados y toda la corrupción que había en el sector salud, en la venta de los medicamentos, la privatización de los servicios de salud. Todo el mercantilismo que se imponía en los servicios de salud pública, además del rezago por la falta de médicos y especialistas. Todo el desastre que dejaron los neoliberales corruptos”, expresó.

Añadió que se está levantando el sistema de salud, y se ha hecho el compromiso y se va a cumplir.

“Antes que termine mi mandato vamos a tener un sistema de salud pública de primera, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no como el de Dinamarca, mejor. Esto no le gusta a los conservas por eso lo subrayo, y a mí me gustan los desafíos y soy perseverante. Los compromisos se cumplen”, expresó.