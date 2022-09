El rey Carlos III puede haber extendido una rama de olivo pública al príncipe Harry y Meghan Markle, pero eso no significa que el nuevo monarca dejará que la pareja se salga con la suya.

En su primer discurso como rey el viernes, se dirigió a la Commonwealth y, de hecho, al mundo tras la muerte de su madre, la reina Isabel II , un día antes. Además de rendirle un emotivo homenaje, Charles también nombró a su hijo William como el nuevo Príncipe de Gales y agregó: “También quiero expresar mi amor por Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero”.

Una fuente del palacio declaró: “Fue una señal del Rey de que Harry sigue siendo un miembro de su amada familia”.

Viene, por supuesto, a raíz de un par de años difíciles, comenzando con una ruptura reportada entre Harry y William , supuestamente sobre el romance con Markle que avanza demasiado rápido. Harry y Meghan anunciaron que dejarían sus deberes reales y se marcharían a Estados Unidos. La reina despojando a la pareja de sus títulos SAR. Una entrevista explosiva con Oprah Winfrey en la que Markle, que tiene una madre negra y un padre blanco, acusó a un alto miembro de la familia de cuestionar la tez de los hijos de la pareja. Harry le dice a Winfrey que se siente “atrapado” como miembro de la realeza . Markle le dijo recientemente a The Cut que su esposo había “perdido” a su padre en medio de todo.

Entonces, la muestra de amor muy personal del Rey fue una “rama de olivo pública”, dijo una fuente de Sussex. “Fue muy inteligente y amable de parte de Charles incluir esa línea”.

Una fuente real agregó: “Un discurso no puede reparar a una familia, pero es un buen comienzo”.

No obstante, un miembro del Palacio de Buckingham que trabajó dentro de las puertas durante años dijo que Charles y su equipo pueden no ser tan amables con los “caprichos” de Harry y Meghan como lo fue la Reina, que quería mucho a la pareja.

“No hay forma de que el equipo de Charles sea tan generoso al poner una mejilla y no llamarlos”, dijo la fuente de Buckingham. Por ejemplo, después de que Harry le dijo a la familia que él y Markle querían ser ciudadanos privados, “Se suponía que no debían usar sus títulos en todas partes. Eso no estaba sobre la mesa”.

Aunque no usan sus títulos anteriores de Su Alteza Real, la pareja se ha “beneficiado” del uso de sus nombres, incluso en acuerdos con Spotify y Netflix, según una fuente de Hollywood.

“Sí, se han beneficiado del uso de sus nombres”, dijo la fuente de Hollywood. “Les ha dado acceso a relaciones y proyectos de los que están ganando dinero”.

Queda por ver si la próxima semana antes del funeral de la reina Isabel, que se dice que está programado para el lunes 19 de septiembre, ayudará a descongelar el hielo. Pero son, incluso cuando están fracturados, una familia unida por el dolor.

“Sé que, por ahora, todos en la familia están de duelo, se están concentrando en eso”, dijo otra fuente real. “Puede ser difícil recordar que esta es una familia que ha perdido a una madre, una abuela y una bisabuela. Todavía es muy temprano.

La reina Isabel murió “en paz”, anunció el Palacio de Buckingham, en Balmoral, un lugar donde ella y su amado esposo, el príncipe Felipe, quien falleció el año pasado , habían pasado tantos días felices.

Ella falleció en la tarde y la mayoría de sus parientes cercanos, incluidos los nietos William y Harry, los hijos, el príncipe Andrew y Edward, y su nuera, Sophie Wessex, llegaron demasiado tarde para despedirse.

Con la Reina estaba su heredero e hijo mayor, Carlos, y su hija, la Princesa Ana, la Princesa Real, quienes ya estaban en Escocia.

Mientras que los demás llegaron alrededor de las 4 p. m., Harry no llegó hasta poco antes de las 8 p . m ., casi una hora y media después de que el Palacio de Buckingham anunciara la muerte del monarca en las redes sociales y la televisión, lo que generó preguntas sobre por qué los hermanos habían viajado por separado.

Sin embargo, una fuente informada le dice a Page Six que “no se tomó absolutamente ninguna decisión para excluir” a Harry. La fuente agregó que el Rey ya había pedido a sus hermanos que fueran a Balmoral a ver a su madre enferma, antes de que su salud se deteriorara rápidamente.

Luego, temprano en la mañana del jueves, se cree que Charles le pidió a William que volara y asistiera a la reunión del Consejo Privado en su papel, ya que Charles tendría que reemplazar a la reina enferma.

En ese momento, aún no estaba claro qué traerían las próximas horas.

“Es por eso que no viste a los otros nietos también en ese vuelo”, dijo la fuente.

Inicialmente, se le dijo a Page Six que Harry y Markle estaban en camino por separado, pero en “coordinación” con el resto de la familia.

Minutos después, la historia cambió: Harry viajaría solo .

“Las tensiones eran tan altas que no había forma de que Meghan pudiera haber ido a Balmoral”, dijo un miembro del palacio de alto nivel a Page Six el viernes .

“El hecho de que el campamento de Sussex dijera que Harry y Meghan iban a ir, y luego se retractó rápidamente de esa declaración, le dirá todo lo que necesita saber sobre el drama detrás de escena”.

Pero los cambios en curso dentro de la familia real no solo afectan a los Sussex.

En su discurso público del lunes , grabado en el Salón Azul del Palacio de Buckingham, donde la Reina había grabado algunos de sus mensajes navideños,

Carlos, con ojos vidriosos, renovó la promesa de su madre de “servicio de por vida”.

También dijo que confiaría en su familia cuando asuma el papel para el que se preparó durante más de 70 años.

“Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa, Camilla”, dijo Charles, y agregó que “en reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace 17 años, ella se convierte en mi reina consorte”.

El Rey también nombró a William para ser el Príncipe de Gales, el título que él mismo tenía antes de la muerte de la Reina.

“Con Catherine a su lado, nuestro nuevo Príncipe y Princesa de Gales, lo sé, continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a llevar lo marginal al centro del terreno donde se puede brindar ayuda vital”, dijo Charles.

Terminando su discurso, dijo: “Que vuelos de ángeles te canten a tu descanso”.

Era una referencia a la letra de “Song for Athene” de John Tavener, que se interpretó en el funeral de Diana cuando su cortejo partió de la Abadía de Westminster el 6 de septiembre de 1997.

La letra misma tomó prestada la línea de “Hamlet” de Shakespeare.

Diana siguió siendo Princesa de Gales, aunque con Su Alteza Real, hasta su muerte. Y aunque Kate Middleton asume el título que una vez usó la mujer más famosa del mundo, una fuente real le dijo a Page Six el viernes que la madre de tres “haría las cosas a su manera, con el tiempo”.

“Creo que Catherine aprecia mucho el pasado y comprende al anterior ocupante del título”, dijo la fuente real.

Después del discurso del rey Carlos, CBS News le preguntó al exsecretario privado de Diana, Patrick Jephson, qué pensaba sobre ver a Carlos caminar hasta el Palacio de Buckingham con su esposa Camilla, la mujer que rompió el matrimonio de Diana.

“La historia es historia. A la familia real le gusta que recordemos su glorioso pasado y aquí y allá les gustaría que no recordáramos sus momentos menos gloriosos”, dijo Jephson.

“Creo que este será un desafío subyacente continuo para el nuevo reinado. La gente mirará a Charles y Camilla y muchos de nosotros también recordaremos a la princesa Diana. Es irónico que Camilla fuera la tercera persona en el matrimonio de Diana y Diana, en muchos aspectos, es la tercera persona en el reinado de Carlos y eso es solo historia”.

Agregó que William, como heredero inmediato al trono, ahora posee una “madurez extraordinaria en su enfoque de los deberes públicos.

“Ahora ha llegado el día en que realmente tiene que dar un paso al frente. En teoría, podría ser Rey mañana... esa es la mentalidad que él y sus asesores deben tener ahora... Cuando trabajaba para el Príncipe y la Princesa de Gales, sabíamos que en cualquier momento podrían convertirse en Rey y Reina”.

Mientras la familia real entra en un período de luto que durará hasta siete días después del funeral de la Reina, el editor gerente de Majesty, Joe Little, le dijo a Page Six que deberíamos esperar la coronación de Carlos el próximo verano.

Y eso plantea preguntas sobre lo que podría pasar con las finanzas del Príncipe Andrew, ya que durante mucho tiempo se especuló que la Reina estaba financiando su estilo de vida.

“Sabemos que está financiado con dinero de la herencia del Ducado de Lancaster de la Reina, pero los detalles precisos están envueltos en una niebla de proporciones de sopa de guisantes”, dijo anteriormente el autor David McClure a la Asociación de Prensa del Reino Unido.

Pero Charles, junto con William, encabezó el intento de sacar a su hermano caído en desgracia del servicio público a raíz del escándalo sexual de Jeffrey Epstein y Andrew fue demandado por acusaciones de abuso sexual por parte de Virginia Giuffre, que resolvió en febrero por una suma que dijo que ser alrededor de $ 12 millones.

Y aunque todos los hijos de la Reina recibirán una herencia, es difícil imaginar que Carlos quiera seguir financiando a su hermano, que ya no es miembro de la realeza.

El nuevo Rey también ha dicho anteriormente que planea racionalizar la monarquía y sus finanzas.

Pero, señaló Little, “realmente no hay muchos más miembros de la familia para recortar”, y agregó que los que quedan “sí cumplen roles.

“Aunque sería difícil pensar que de alguna manera Charles convirtiéndose en rey no cambiaría a su familia, en teoría, tienen que inclinarse y hacerle una reverencia, no creo que sus relaciones con sus hermanos cambien”, dijo Little.

“Su papel es apoyarlo en todo lo que puedan, al igual que apoyaron a su madre hasta el jueves”.