Estrangulan a imitador de Michael Jackson en metro de NY, lo sometieron por gritar; exigen justicia

Un video grabado en el momento muestra cómo, mientras el exmarine sujeta a Neely durante varios minutos, otro pasajero lo sujeta, impidiendo que se mueva.

En un artículo para El Diario NY, Juan Alberto Vázquez, un periodista que viajaba en ese momento en el metro, dijo que Neely comenzó a gritar: “¡No tengo comida, no tengo que beber, ya estoy cansado...! No me importa ir a la cárcel y que me encierren... Estoy listo para morir”, y que entonces lanzó la chamarra que llevaba puesta al suelo.

No agredió ni amenazó a nadie, pero el exmarine decidió intervenir y aplicarle la llave. Mantuvo a Neely apretado poco más de 10 minutos.