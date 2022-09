EU revela que Guerreros Unidos tuvieron reuniones con el Ejército antes de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Investigaciones que autoridades de Estados Unidos han revelado que integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos tenían reuniones con elementos del Ejército, la Marina y de las Policías de Iguala y de Cocula, desde medio año antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dichas investigaciones se desprenden de conversaciones de mensajería instantánea por Blackberry intervenidas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a por lo menos ocho miembros de ese grupo delictivo, entre el 22 de marzo y el 8 de junio de 2014.

De acuerdo con Reforma, la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante un juez las transcripciones de estas comunicaciones para acreditar el delito de delincuencia organizada y consiguió, el pasado 19 de agosto, 20 órdenes de aprehensión contra miembros de los 27 y 41 Batallones de Infantería en Guerrero aunque tres semanas después se desistió de 16 de esos mandamientos de captura.

Los chats revelan también encuentros entre los criminales y César Nava González, entonces jefe de la Policía de Cocula, y presuntos sobornos a Francisco Salgado Valladares, ex subdirector de la Policía de Iguala. Ambos ex funcionarios sí están presos.

El Departamento de Justicia de EU entregó a la FGR copia de las conversaciones intervenidas, las cuales son parte de un proceso que se instruye en la Corte Federal del Distrito Este de Illinois, en Chicago, contra miembros de Guerreros Unidos por tráfico de heroína.

Entre los aparatos intervenidos están los de Pablo Vega Cuevas “El Transformer”, operador del grupo criminal en Illinois, y Arturo Martínez “Apaxtla”, enlace del grupo criminal con militares, marinos y policías y quien no ha sido capturado.

Una de las conversaciones corresponde al sábado 22 de marzo de 2014 entre “Apaxtla” y Vega Cuevas, identificado con el PIN “Ninja guerrero único”.

“Ya está primo me estoy cuadrando para aser un jale con los militares y boy para ajya porq quiero q me luz verde el m ok primo”, comunicó Martínez.

“Apaxtla” también contactó el 28 de marzo a un individuo que estaba registrado en la conversación como “Mi ranchito”.