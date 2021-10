$!Familiares de desaparecidos en la Monterrey-Nuevo Laredo exigen su búsqueda

Monterrey, NL. Una veintena de familiares de personas desaparecidas en el tramo carretero de Monterrey, Nuevo León, a Nuevo Laredo, Tamaulipas, protestaron ayer frente a palacio de gobierno para exigir que ambas entidades trabajen en localizar a sus ausentes. Integrantes del colectivo Todos Somos Uno pretendieron hablar con el gobernador Samuel García Sepúlveda y aunque no fueron recibidos en un primer momento por el mandatario, posteriormente les agendó una cita para este lunes.

Aunque la protesta había sido programada a las 10 de la mañana, esperando coincidir con la conferencia “mañanera” del mandatario, la agrupación la cambió de hora debido a que este domingo el encuentro de García Sepúlveda con los representantes de los medios de comunicación se realizó hasta las 16:30 horas.

Una vez acabada la rueda de prensa, el mandatario de Movimiento Ciudadano salió a las escalinatas del palacio de gobierno, donde habló con los familiares de ciudadanos desaparecidos.

Todos Somos Uno dio a conocer que ante un nuevo repunte de personas desaparecidas en el tramo carretero, la Comisión Nacional de Búsqueda reactivará este lunes los operativos de búsqueda en la zona.

“Es triste porque yo no quiero que me entreguen a mi esposo hecho cenizas, no sé, porque en su momento, cuando puse la denuncia, no hicieron nada. Después de cuatro meses, comenzaron a buscar”, reprochó Juana María Prado, vocera del colectivo.

