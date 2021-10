Sedena relevó a coronel acusado de ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas

El enfrentamiento se dio cuando un convoy militar patrullaba y un grupo de civiles armados les disparó, de acuerdo con la versión que comunicó el Ejército. El soldado que iba a cargo de la ametralladora de una de las camionetas grabó con su cámara reglamentaria el hecho.

Además, del anterior caso, el periodista Alberto Pradilla publicó en Animal Político la presunta ejecución extrajudicial de cinco personas el pasado 14 de agosto en la colonia Nueva Era de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Familiares de las víctimas interpusieron denuncias tras ser informados de la muerte de sus allegados. Al parecer, se trataba de civiles armados que fueron perseguidos por los elementos castrenses.

Tras un tiroteo, al menos dos de ellos habrían sido capturados con vida y posteriormente asesinados por los militares. Las víctimas son Uriel García Lerma, Erik García Lerma, Marcos Alejandro Moreno, Juan Alberto Luevanos Orona y Juan Jesús López Tinajero.

Los familiares señalaron directamente al coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola, a quien responsabilizan de dar la orden de acabar con la vida de los sobrevivientes. Durante los días posteriores a los hechos circularon en redes sociales varios audios en los que, supuestamente, se escucha al militar ordenar las ejecuciones de los heridos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de agosto en la colonia Nueva Era, una zona cercana al aeropuerto internacional de Nuevo Laredo. Allí se produjo una persecución entre los elementos de Sedena y civiles armados que viajaban en una camioneta. Testigos presentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo aseguraron haber visto la persecución y cómo las víctimas estaban vivas en el momento en el que llegaron los militares. “Estaban vivos. los militares los hincaron, les quitaron las armas y los comenzaron a matar”, dijo una mujer en un video filmado por el comité.

“Los militares vinieron a mi casa, me amenazaron, me insultaron para que no hablara sobre estos hechos, pero yo no me voy a quedar callada y voy a decir lo que pasó y a mí no me van a ver la cara de mensa”, añadió. “Los muchachos ya se habían rendido, no llevaban ni armas”, declaró otro hombre que presenció los hechos y cuyo testimonio también fue aportado por la organización de defensa de los derechos humanos.

Al parecer, los civiles armados chocaron la camioneta en la que viajaban y fueron capturados por los uniformados, que acabaron con la vida de todos ellos. Todos los testimonios coinciden en una misma versión: los jóvenes fueron perseguidos y atrapados por elementos militares. Posteriormente les obligaron a hincarse de rodillas y les dieron un tiro de gracia.

“Quiero justicia. Dicen que los mataron en lugar de detenerlos, yo hubiera preferido que lo hubieran detenido a que lo hubieran matado, ya que él era trabajador”, declaró María Guadalupe Tijanero Uribe, abuela de Juan Jesús López Tinajero.

Tras las denuncias presentadas por los familiares, la FGR abrió la carpeta FED/TAMP/NVO.LAR/0001719/2021 que busca esclarecer lo ocurrido.

No es la primera ocasión en la que se registran denuncias por ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo. El comité de Derechos Humanos tiene documentados al menos diez casos de asesinato a manos del ejército. Esta es la primera ocasión en la que se documenta que las víctimas eran civiles armados. Habitualmente, la Sedena ofrece una compensación económica a las familias de las víctimas para evitar que ellos presenten denuncias. Ahora, sin embargo, no hay constancia de que el Ejército haya contactado a los allegados de los fallecidos.

