Félix Salgado defiende al gobierno de Guerrero ante posible desaparición de poderes y olas de violencia: ‘Hay gobierno en Guerrero’

SALGADO MACEDONIO DEFIENDE A GUERRERO AMENAZANDO CON LA POSIBILIDAD DE DESAPARECER PODERES EN OTROS ESTADOS

El senador, quien es el padre de la gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado, también advirtió sobre la posibilidad de desaparición de poderes en otros estados, como Guanajuato, afectado también por la violencia.

“Somos mayoría simple, no procede lo que Guerrero”, señaló Salgado Macedonio, haciendo hincapié en la necesidad de considerar la coherencia y la prudencia en este tipo de decisiones, especialmente en un contexto electoral.

“No es amenaza, pero ¿Si procede? O sea, no sería lo coherente ni lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo porque somos la mayoría, y no nos den ideas porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes, y en pleno proceso electoral”, añadió el senador.

Salgado Macedonio concluyó enfatizando que no sería conveniente para ninguna parte involucrada en el proceso político tomar medidas drásticas como la desaparición de poderes en medio de un contexto electoral, como el que vive México en la actualidad, y de complejidades políticas.