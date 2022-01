Feminicidios, incontenibles pese a políticas y medidas

‘Dar talleres y nada más a las mujeres no es suficiente’, según especialistas

CDMX.- Los 10 municipios del país con el mayor número de feminicidios cometidos en 2021 no pudieron evitar estar en esta lista, aún cuando contaron y presumieron diversas políticas y medidas para afrontar la violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas.

Cinco de esos municipios incluso repitieron por segundo año consecutivo en la lista del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con todo y que los alcaldes anunciaron programas para contribuir a la erradicación de este delito de alto impacto en sus territorios.

Se trata de Ciudad Juárez, Chihuahua (17); Culiacán, Sinaloa (17); San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (14); Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (14); Gustavo A. Madero, Ciudad de México (13); Guadalajara, Jalisco (13); Puebla, Puebla (13); Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo (12); Chihuahua, Chihuahua (11), y Tijuana, Baja California (10), cerraron 2021 con más asesinatos de mujeres en razón de género. Ciudad Juárez, con 17 casos el año pasado, se mantuvo en el primer lugar, mientras que Culiacán (17) pasó a segundo.

Apoyos sociales a víctimas de violencia de género, módulos de atención para las víctimas, fiscalías especializadas, reforzamiento de la seguridad pública, talleres de concientización y campañas informativas son algunas de las medidas implementadas por los alcaldes de los municipios más violentos en pro las mujeres, que a decir de expertos en temas de seguridad son poco eficaces.

“Darle talleres y nada más a las mujeres no es suficiente. Abrir una oficina de atención a las víctimas nada más no es efectivo, abrir una fiscalía especializada no es suficiente”, consideró el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez.

“Para que una política sea efectiva tiene que considerar todos los aspectos que implican, luego realizar los efectos de esa política y acompañar con recursos para que eso se cristalice. En este momento dudo que haya un municipio que realmente esté implementando algo que esté teniendo algún tipo de efecto”, añadió.