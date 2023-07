Finalizará el sexenio con el mejor sistema de salud del mundo: Alcocer

Se invierte como nunca: AMLO

Durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está invirtiendo en ésta materia “como nunca” y reiteró su promesa de contar con el mejor sistema de salud.

El mandatario federal afirmó que este esquema ayudará a todos los mexicanos que no cuentan con seguridad social. “Se está invirtiendo como nunca en mejores centro de salud, hospitales, equiparlos, lo que faltaba mucho”, explicó.

“Todavía no terminamos, pero se va avanzando, médicos, no se contaba con médicos, menos con especialista, y ya hemos hablado mucho de como políticos corruptos y hasta dueños de radios y de medios de información vendían medicinas al gobierno”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal.

“Todo eso se ha limpiado y vamos avanzado bastante bien y tenemos el compromiso de que antes de termine nuestro mandato vamos a contar con un sistema médico, con un sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a salud a todas y todos”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: En medio de una discusión con AMLO, Xóchitl Gálvez se registra para dirigir el Frente Amplio

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que en 210 hospitales de los 14 estados que se han adherido al sistema se invirtieron 276 millones de pesos en la rehabilitación de equipos electromecánicos.

“Se han realizado estas acciones, que muchas veces no se ven, no se anuncian, no se inauguran, incluso, muchas veces no significan grandes inversiones, pero durante mucho tiempo se dejaron de hacer y tienen que ver con elementos que permiten el buen funcionamiento de un hospital”, señaló.