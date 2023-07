En medio de una discusión con AMLO, Xóchitl Gálvez se registra para dirigir el Frente Amplio

CDMX.- La senadora Xóchitl Gálvez acudió al Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN) para entregar la documentación necesaria y oficializar su postulación como candidata a dirigir el Frente Amplio por México (FAM).

Minutos después de las 11:00 horas la legisladora llegó en bicicleta a la sede del partido albiazul para manifestar su intención de ser parte del proceso interno para elegir al Responsable de la Construcción del FAM.

“AMLO le tiene miedo a las mujeres independientes, a las que no controla”, dijo en su llegada al CEN del PAN, luego de enfrascarse con el presidente López Obrador en una discusión.



Recientemente el mandatario federal aseguró que será Xóchitl Gálvez quien represente a la oposición en el próximo proceso electoral y que la decisión no será democrática, sino una imposición del empresario Claudio X. González.



“El presidente, ante lo evidente, no le queda más que descalificar. Ya le dije que es un macho, aunque se caliente. A mí lo que me calienta es la tala de árboles, que se genere energía con combustibles fósiles, el que no atienda la seguridad”, señaló Gálvez.