‘Fue falla técnica, no negligencia de conductor’; Sindicato del Metro va contra Fiscalía de CDMX

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México, Fernando Espino, apuntó que Carlos Alfredo “N”, conductor señalado como responsable del choque de trenes en la Línea 3, es inocente, pues ya se conocía de la falla en los cables y no debió permitirse su funcionamiento.

“La falla se presentó un día antes, viernes, y se atendió la falla el mismo día por la noche y al día siguiente que se dio el impacto, alguien tuvo que autorizar que circulara el tren, alguien de la estación tuvo que autorizar que circuláramos en esas estaciones”, comunicó.

Espino exhorta a que se haga un análisis técnico para corroborar las causas del incidente, además, aclara que “no debe enfocarse en lo judicial”.

“Yo desde un momento solicité que se hiciera un peritaje 100 por ciento técnico y seguiremos insistiendo en el tema que se analice técnicamente, no judicialmente”, señaló. “Los abogados no conocen como funciona el Metro, el problema se da en una falla, y fue autorizado el servicio por otras personas, no por los conductores”.