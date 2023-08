Gobierno consumará ‘crimen contra la nación’ si reparte libros de texto, señalan académicos y políticos

El conocimiento del pasado nacional estará ausente de las aulas. Los valores que nos unen a los mexicanos serán eliminados. Las ciencias deberán subordinarse ante las creencias de la comunidad, sean racionales, supersticiones religiosas o mágicas. La nueva educación, agrega, la SEP, no debe dotar a la nueva generación de destrezas que le permita incorporarse más tarde a un trabajo productivo.

Con los nuevos libros de texto de la primaria se pretende desaparecer asignaturas como Matemáticas, Lengua Española, Física, Biología, Formación Cívica, Ética, Historia y Geografía, de modo que los alumnos no podrán adquirir el dominio del razonamiento lógico deductivo y el aprendizaje oral y escrito del español que es la lengua que habla el 97 de la población mexicana.

El alumno en tanto individuo afirma la SEP no debe ser el centro de la educación, sino la comunidad, de ella se deriva una ética colectiva que debe sustituir la ética del individuo, lo que atenta contra las libertades establecidas en la constitución. Hay un desacato a la educación incluyente sin la atención a las necesidades personales de cada estudiante, se abandona el propósito irrenunciable de avanzar en el establecimiento de las bases de una auténtica educación que incluya a todos.

Según este nuevo modelo educativo, la escuela no debe ofrecer los conocimientos, los valores y las habilidades que la educación mexicana ha ofrecido a lo largo de un siglo. La educación que hoy ofrecen las escuelas, dice la SEP, es neoliberal, por tanto, se necesita un cambio radical de paradigma, una educación popular que sustituya a la anterior La lectura, escritura y matemáticas, las materias básicas que la escuela siempre ha considerado prioritarias quedan difuminadas sin objetivos métodos de enseñanza ni materiales que las apoyen.

He aquí algunos elementos del cambio que se propone:

El gobierno federal está a punto de consumar un nuevo crimen contra la nación. En poco tiempo, violando el mandato de suspensión dictado por un juez, se impondrán en las escuelas primarias libros de texto que no se fundan en programas de estudio oficiales.

A través de un desplegado conjunto, los críticos acusan al gobierno de violar un mandato de suspensión emitido por un juez , al pretender introducir libros que no están basados en programas de estudio oficiales y que no han sido sometidos a discusión ni consulta pública.

Todo esto implica una violación de postulados constitucionales como el laicismo. Se presenta a México no como un país libre y democrático, sino como un país atrasado y colonizado por el imperialismo europeo, colonización que se materializa cuando la escuela transmite la cultura universal.

La educación se realizará también fuera del claustro escolar en la comunidad misma a través del intercambio entre los alumnos y los habitantes del entorno, aunque nunca se aclara quién se hará responsable de la seguridad de los alumnos cuando salgan a la calle, el maestro, la escuela, la SEP, el municipio, los padres de familia.

En vez de cultura universal, la escuela dice que la SEP debe dar preeminencia a la cultura de las comunidades locales, barrios populares y rancherías. La educación propone, no debe educar para adaptar al niño a la sociedad, sino para transformar esa sociedad.

La nación no será más el horizonte de la educación. No el nuevo horizonte es la comunidad local, los niños aprenderán desde preescolar a solucionar los problemas sociales de su respectiva comunidad, aunque sea evidente que en primaria los pequeños no tienen la madurez necesaria para hacerlo. Es una visión doctrinaria anti moderna que se oponen a las instituciones democráticas y niega el respeto a los derechos universales que cada niño o persona tiene, particularmente a una educación de excelencia, como propone el artículo tercero constitucional.