Gobierno de Sheinbaum compró fentanilo a empresa ligada a Carlos Lomelí, político de Morena investigado por la DEA: Latinus

COMPRAS DE FENTANILO E IVERMECTINA, MEDICAMENTO “FALLIDO” PARA EL COVID-19

El reportaje de Latinus, presentado durante el programa de Carlos Loret de Mola, señala que el pasado 27 de junio de 2020, Abastecedora de Insumos para la Salud S.A. de C.V., también conocida como Abisalud, fue suspendida por dos años y medio por mentir y presentar documentos falsos en una licitación.

“Abisalud burló el fallo de la Secretaría de la Función Pública con amparos que los funcionarios de la Ciudad de México aceptaron, olvidando por completo que la empresa había sido castigada por faltas graves”, señala el medio.

Igualmente, revelan que en los contratos firmados con la Secretaría de Salud, los apoderados legales de Abisalud mintieron de forma sistemática, pues aseguraron que la empresa no tenía ningún impedimento para venderle insumos al gobierno capitalino; con la licitación de por medio, ninguna entidad debió haber adquirido medicamentos o insumos por parte de esta empresa, no hasta 2023.

No obstante, entre enero de 2021 y diciembre de 2022, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México firmó 16 contratos con la empresa, 12 de ellos adjudicados directamente sin concurso ni licitación. Por estas compras, Abisalud obtuvo ingresos por hasta 165 millones de pesos.

En las compras, destacan material de curación, miles de tubos hospitalarios, cánulas, bisturís, antisépticos y cientos de miles de dosis de medicamentos; en dos de sus contratos, se observa que Abisalud vendió hasta 60 mil ampolletas de fentanilo inyectable por más de 1 millón 200 mil pesos.

Latinus destaca que la Secretaría de Salud de CDMX adquirió, también, 13 mil 255 envases de Ivermectina, un medicamento que el gobierno capitalino repartió masivamente como tratamiento de los síntomas del COVID-19, sin embargo, no hay pruebas suficientes de que el mismo sea útil para este virus.

LOMELÍ Y SU EMPRESA LIGADA AL CÁRTEL DE SINALOA

El medio también argumentó que la administración de Claudia Sheinbaum habría entregado recursos públicos a una farmacéutica que ha estado bajo la vigilancia de la DEA y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Pues, en 2010, Lomelí negoció con autoridades de dicho país para que él y su empresa Lomedic S.A. de C.V. fueran borradas de una lista de propiedades ligadas al tráfico de drogas. Para desaparecer de esta lista, Lomelí tuvo qué admitir que vendió precursores químicos al Cártel de Sinaloa, entregando 2.7 millones de dólares en bienes y activos al Gobierno de Estados Unidos.

Cabe destacar que, el pasado 29 de julio de 2020, Carlos Lomelí rechazó tener vínculos con Lomedic, SA de CV y Abastecedora de Insumos para la Salud, SA de CV (Abisalud), luego de que fueran sancionadas por la Secretaría de la Función pública (SFP); dijo que desde hace ocho años, dejó de fungir como accionista de Lomedic, y que nunca hubo relación con Abisalud.

“Me parece que es mucha saña, me parece que ella quiere frenar el avance y movimiento que estamos construyendo en Jalisco. Me parece que alguien la motiva, que tiene intereses, que está recibiendo línea de alguien para tratar de hacerle daño no solamente a Carlos Lomelí, sino a todo un movimiento en Jalisco que apoya la construcción de la cuarta transformación”, dijo entonces Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP.