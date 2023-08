¡Qué misterioso! Casa de Miguel Bosé, donde fue asaltado, sería de Inés Gómez Mont

Hasta el momento, el cantante de 67 año s no ha interpuesto ninguna denuncia ante las autoridades de la CDMX y se desconoce el motivo, ya que ni siquiera se encuentra en su domicilio.

“Inés se la prestó, Inés ahí le prestó la casa a Miguel Bosé y ahí es donde está viviendo”, detallando acerca de la ubicación del inmueble, “esta casa está, entras al fraccionamiento que digamos todas están en plano, en parejito, y la de Inés está hacia arriba en un cerrito y ahí es donde está Miguel Bosé, es una casa impresionantemente bella, me comentan que esa es la única que colinda o que da al lado de una barranca y da a la calle, las otras casas son internas, es decir no dan a la calle, no dan a un terreno”, explicó la conductora de Sale el Sol.

Afirmando, que una de las versiones sobre la investigación del atraco es que los delincuentes pudieron haber ingresado a la casa por la barranca y entrar por una de las ventanas, por lo que se habrían saltado los rigurosos filtros de seguridad del exclusivo fraccionamiento.

“Sería posible que este comando bien organizado haya entrado directamente por las ventanas de la casa sin acceder por la caseta principal. Son datos que investigué muy certeramente. Esta casa donde vive Miguel Bosé, que es de Inés Gómez Mont, esa sí da a una parte donde hay un barranco y una colonia, las demás casas no dan a la calle”, expresó Alvarado.

Esta versión se complementa con lo expresado por el periodista Arturo Ángel, quien utilizó su cuenta de Twitter para hacer más cuestionamientos sobre el misterioso suceso, “OJO: Les puedo confirmar que la casa en la que Miguel Bosé fue asaltado no es de su propiedad, pero tampoco es de Inés Gómez Mont. Es de un integrante distinto de la familia de esta última”.