‘Güey, la cag*mos, no tenían nada’... el terrible testimonio de los sobrevivientes al ataque de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo

Una adolescente de 15 años embarazada, su bebé no nato y un hombre de 54 años murieron luego que el vehículo en que viajaban fueron baleado por personal de la Guardia Nacional en contra de una familia, cuando circulaba sobre el Libramiento Mex II que va de la Carretera Nacional al Puente Internacional III en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Luego de 86 disparos por parte del artillero de una patrulla de la Guardia Nacional a una familia que viajaba en una camioneta, la mañana del domingo 16 de abril en Nuevo Laredo, la tercera víctima falleció durante la madrugada de este lunes.

Se trata de Miriam Mariana Flores Pizano, una joven de 15 años que recibió múltiples disparos y que se le practicó una cesárea de emergencia para tratar de salvar a su bebé, sin que esto fuera posible.

Las balas fracturaron el coxis y la pelvis del lado derecho, afectando a su bebé, una niña que la joven y su esposo ya esperaban para el próximo mes, pues tenía un embarazo de ocho meses.

El domingo, día del ataque, se reportó la muerte de Jesús Felipe García García de 54 años, a quien le dispararon en el abdomen, una rodilla y antebrazo derecho, provocando la pérdida de sangre, por lo que no alcanzó a llegar vivo al hospital.

En el hospital General de Nuevo Laredo se encuentra muy grave Luis Adán Rodríguez Santiago, de 24 años, quien recibió un balazo en la espalda con salida en el tórax, lo que perforó uno de sus pulmones.

Se encuentran internados también el primo de Luis Adán, un menor de 14 años de nombre Edwin Leonel “P”, quien los disparos alcanzaron a darle en la pierna derecha y Verónica Patricia Treviño Rubí, de 24 quien recibió un disparo en un pie.

El terrible testimonio de los sobrevivientes

Luis Adán Rodríguez Santiago viajaba en su camioneta por Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto a su pareja —quien estaba embarazada— y otras tres personas. Se dirigían a un convivio, pero fueron víctimas de un ataque armado que les impidió llegar.

De acuerdo con un testimonio de Luis, quien conducía una Chevrolet Tahoe, cuando estaban a la altura del kilómetro 9 del Libramiento Vial Mex II, Carretera Federal Nuevo Laredo-Piedras Negras, se dieron cuenta de que una pick up de la Guardia Nacional (GN) los estaba siguiendo.

Las declaraciones retomadas en un comunicado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo apuntaron que cuando la unidad castrense estaba aproximadamente a 50 metros de distancia, comenzaron a escucharon varios disparos. En un intento por evadir la lluvia de fuego, Luis trató de cambiar de carril, pero perdió el control y se estrelló contra un muro de contención.

El joven compartió que mientras los agentes militares vaciaban sus cargadores en su contra les gritaron “¡Corran, corran o aquí los matamos!”.

Durante el ataque, perpetrado por al menos tres miembros de la Guardia Nacional incluyendo a un artillero, Luis sintió que una bala le entró por la espalda y salió por su pecho. Intentó correr para ponerse a salvo y, cuando volteó a ver la escena de la agresión, vio que el resto de sus acompañantes estaban en el suelo.

En ese momento se percató de que Miriam, quien estaba embarazada de su bebé, había resultado herida. Trató de acercarse a ella y, cuando estaba a un par de metros, los uniformados le gritaron “No te acerques, culer*, te vamos a matar”. En respuesta, el joven les suplicó que auxiliaran a su pareja, pero su petición fue ignorada. “Nomás se nos quedaron viendo, luego la abracé [a Miriam] y se arrimaron a la troca y se fueron los de la Guardia Nacional”.

El artillero le dio la instrucción a sus compañeros de retirarse, por lo que abandonaron el lugar. Minutos más tarde, otro vehículo de la GN acudió al sitio y les brindó apoyo.

El saldo del infame ataque fue el asesinato de Felipe García, de 54 años, y de Miriam Mariana Flores, 15 años, quien tenía ocho meses de embarazo. Por otro lado, además de Luis también resultaron heridos Edwin Leonel (de 14 años, primo de Luis) y Verónica Patricia Treviño, de 24, amiga de Luis.

Como parte de las investigaciones, el presidente del Comité señaló que tienen en la mira un par de videos que mostrarían el rumbo que tomó la camioneta de la GN tras el ataque. Además, se estaría trabajando en el retrato hablado de uno de los elementos militares que no llevaba el rostro cubierto.

Aunque se desconoce el motivo por el cual los presuntos guardias nacionales habrían llevado a cabo estas ejecuciones, El País compartió fragmentos del testimonio de Verónica Treviño, quien indicó que, aparentemente, todo habría sido un fatal error.

“Nos bajamos del vehículo, corriendo a diferentes lugares. Se escuchaba así el zumbido de las balas. Me estaban tirando a las piernas. Cuando me las miré ya las tenía balaceadas. Mi pie también. Nos decían, ‘¡no se mueven pinches culeros, a la verga, porque los vamos a rematar, los vamos a matar aquí!’. Yo me fui a rastras, como pude. Quería cruzar la cerca, porque dijeron que nos iban a matar. Pero luego checaron la troca y dicen ‘güey, la cagamos, la cagamos, no tenían nada’. Y se fueron”.