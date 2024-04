Hasta 30 años de cárcel... AMLO promulga decreto que endurece penas para quien cometa abuso sexual en menores de 15 años

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promulgó un decreto que modifica el Código Penal Federal para aumentar las penas por el delito de abuso sexual contra menores de 15 años.

El decreto establece que las penas por este delito podrían alcanzar hasta 30 años de cárcel, según lo dispuesto en el artículo 266 Bis del Código Penal Federal.

De esta forma, en el Código Penal Federal se pasaría de un máximo de 13 años de prisión por el delito de abuso sexual a 30 años, una diferencia significativa que deja atrás lo establecido en el artículo 261 del Código Penal Federal.

“Las penas previstas en este artículo se aumentarán conforme a lo dispuesto en el artículo 266 Bis”, indica el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso de quienes cometan abuso sexual contra personas de 18 años o más, la normatividad no tiene cambios, con castigos de cárcel de entre seis y trece años. Esto también aplica para casos en que las víctimas no comprenden lo sucedido, pese a haber dado su consentimiento, además de que por alguna causa no pudieran haberse resistido.

MODIFICACIONES CLAVE DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

La reforma aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el Ejecutivo contempla aumentos en las penas cuando el delito sea cometido por múltiples personas o dentro de ciertas relaciones familiares, como ascendientes contra descendientes o tutor contra pupilo.

Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela en los casos en que la ejerza sobre la víctima.

Si el abuso es cometido por alguien que desempeña un cargo público o ejerce una profesión, perderá su puesto y podrá ser suspendido en el ejercicio de su profesión por hasta cinco años, duplicándose este plazo en ciertos casos.

El decreto entrará en vigor a partir de este jueves, según lo establecido en su publicación en el Diario Oficial de la Federación.