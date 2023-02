Por su parte, alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas promoverá en respuesta un juicio político contra la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ante los congresos de la Unión y de la CDMX.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Sandra Cuevas también detalló que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el gobierno capitalino.

“Estoy segura que las denuncias no van a proceder porque ellos controlan las instituciones. Sin embargo, es importante dejarlas porque soy paciente, tolerante y vamos a dejar que esas denuncias se puedan hacer valer”, sentenció la alcaldesa.

El viernes 27 de enero, Sandra Cuevas presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad contra el personal de la alcaldía y abuso de autoridad.

“Hoy se van a presentar dos denuncias más contra el actuar de los servidores públicos involucrados. No me gustaría que esto se repitiera y que en el futuro puedan llegar con ese mismo proceder y sembrar otro tipo de situaciones donde no tengamos rescate alguno”, señaló Sandra Cuevas en la entrevista.

Las declaraciones de la funcionaria se dan luego que el Gobierno de la Ciudad de México encontró propaganda contra Claudia Sheinbaum en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras el hallazgo, tanto la Contraloría como la alcaldía a cargo de Sandra Cuevas se acusan mutuamente de haber actuado de forma agresiva.

Acerca de la propaganda presuntamente encontrada, Cuevas sostiene que nunca la había visto y que la propia Contraloría pudo haberla puesto en el edificio de la demarcación.