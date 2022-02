$!Hija de pastor triunfa en Only Fans, gana más de cuatro millones de pesos al mes

“Mi infancia fue muy estricta, básicamente me crié en una iglesia. La iglesia jugó un papel muy importante en mi vida en mi infancia”, confesó. La joven creció en una comunidad religiosa estricta y muy unida en Illinois, Estados Unidos, en donde su padre era el pastor local. “Mi familia definitivamente desaprueba lo que hago para ganarme la vida, pero han dejado en claro que me aman”.

Nala comenzó su nueva carrera junto con la pandemia

Fue en mayo de 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19, cuando tomó la decisión de abrir su propia cuenta en OnlyFans; durante el primer mes logró generar ganancias por 85 mil libras esterlinas, casi dos millones y medio de pesos mexicanos, además de su salario de tiempo completo como asistente dental, motivo por el cual decidió enfocarse de tiempo completo en su cuenta en la plataforma.

“Definitivamente todavía creo en Dios, pero no estoy buscando una relación con Dios en este momento. Me siento bastante herida y juzgada por el cristianismo en este momento”, declaró Nala, quien además aseguró que si bien no “repudia” su religión, todavía tiene “mucho resentimiento” porque su comunidad, la cual no le permitió “experimentar” con el maquillaje y las relaciones como una adolescente normal.

Eso sí, la joven aseguró que en esta nueva etapa de su vida se encuentra feliz de poder vivir y disfrutar de su estilo de vida de manera abierta, sin complejos, así como vivir de manera independiente; “No podría haber pedido nada más. Tengo un novio increíble, tengo una casa increíble y estoy viajando por el mundo, concluyó.”

