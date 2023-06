Inminente invalidación del ‘Plan B’ no sorprende a AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le sorprende que se perfile la invalidación a la segunda parte del “Plan B” de la reforma electoral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como propone el ministro Javier Laynez Potisek.

El mandatario federal da por hecho que la mayoría de los ministros del máximo tribunal rechazarán la reforma que propuso su administración y que fue avalada en el Legislativo meses atrás por Morena y sus aliados.

“Ahora sí que no es nota, los ministros están alineados al bloque conservador, no están alienados al servicio del pueblo, no se imparte justicia, es un poder al servicio de una élite política y económica”, mencionó sobre el Poder Judicial.

“¿Cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley si ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución, en el artículo 127?”, cuestionó.