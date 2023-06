No hay límite presupuestal para garantizar salud en México: AMLO

El mandatario federal reconoció que no se han podido federalizar todos los sistemas de salud bajo el esquema IMSS-Bienestar, pero es algo en lo que se está trabajando.

López Obrador afirmó que “se cortó de tajo” con la corrupción y con todos los “trinquetes” que había en administraciones anteriores.

“Como ya se puso orden y ahora podemos ya ahora podemos liberar muchos fondos todos los que sean necesarios, no hay límite presupuestal para garantizar el derecho para garantizar el derecho a la salud”, expresó el mandatario.

En cuanto a la creación de un sistema de salud similar al de Canadá o Dinamarca, el presidente señaló que podría ser superior.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO designa a Marath Bolaños como secretario del Trabajo

“Va a ser mejor el sistema de salud pública para todos los que no tienen seguridad pública, que no tienen ISSSTE ni Seguro Social o no tienen seguros médicos privados es cerca de la mitad de la población de nuestro país se va a poder ya llegando y está llegando ya atenderse IMSS Bienestar”, expresó.

En “La Mañanera” señaló que para garantizar la gratuidad de este sistema es que ya se retiraron cajas registradoras.