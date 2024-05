Insiste Xóchitl Gálvez en llamar ‘narcopartido’ a Morena

TOLUCA, EDOMEX.-La candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, declaró que hasta que el Instituto Nacional Electoral la notifique sobre la medida cautelar continuará llamando “narcopartido” a Morena.

Durante una visita por Atlacomulco, Estado de México, se reunió con representantes de pueblos indígenas, a quienes dijo que Morena es una amenaza para la “democracia” del país.

“Morena es una amenaza para la libertad. Morena es una amenaza para la democracia. Morena se ha aliado, y ya me prohibieron decirle narcopartido. Hoy me prohibieron, pero como todavía no me notifican, le voy a decir narcopartido al narcopartido”, dijo.