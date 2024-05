Confía AMLO en que llegará a acuerdo con la CNTE

El titular del Ejecutivo reiteró que todos los manifestantes tienen libertad para expresarse porque en su administración no se reprime a nadie.

“Somos distintos y vaya que nos han provocado, pero quiero también tener el orgullo de decir al final de mi gobierno que no reprimimos a nadie, que el gobierno no ordenó la desaparición de nadie, que no se torturó a nadie, que no hubo masacres, y eso también les molesta mucho, que no silenciamos a nadie”, indicó el presidente.

El jefe del Ejecutivo dijo que la única recomendación que tiene para los maestros de la CNTE es que se manifiesten de manera pacífica.

Desde el pasado 15 de mayo el magisterio mantiene un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, movilización en la que han hecho la toma simbólica del Metro y el amago tomar los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).