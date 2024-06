Alrededor de 200 personas son acusadas de fraude médico por más de 2,700 mdd en Estados Unidos

Los enfermeros eran presionados para aplicar los apósitos a pacientes de la tercera edad que no los necesitaban, incluidas personas alojadas en residencias para enfermos desahuciados , dijo el Departamento de Justicia. Algunos pacientes murieron el día que recibieron los apósitos o pocos días después, según documentos de la corte.

“ No importa si usted es un traficante de un cártel de drogas, un ejecutivo corporativo o un profesional médico empleado por una empresa sanitaria; si usted obtiene ganancias por la distribución ilegal de sustancias controladas, tendrá que rendir cuentas ”, dijo Garland en un comunicado .

Los propietarios de las empresas de atención de heridas, Alexandra Gehrke y Jeffrey King, fueron arrestados este mes en el aeropuerto de Phoenix mientras abordaban un vuelo a Londres, según documentos de la corte donde se insta a los jueces a mantenerlos tras las rejas mientras esperan su juicio. Un abogado de Gehrke declinó hacer comentarios, y un abogado de King no ha respondido un correo electrónico enviado por The Associated Press.