América Latina se prepara para negociar con Marco Rubio

A cambio, Rubio podría pedir a Panamá que firme un acuerdo de tercer país seguro, con el que aceptaría a migrantes no panameños. Los analistas afirman que Rubio podría utilizar las amenazas de retomar el canal para presionar a Panamá para que acepte a esos solicitantes de asilo o conseguir que saque a CK Hutchison Holdings de esos puertos.

Según los analistas, es posible que Trump no se tome en serio la idea de utilizar el ejército estadounidense para retomar el canal, sino que prefiera una posición negociadora extrema para cerrar otro acuerdo. Es posible que busque una reducción de las tarifas para los productos estadounidenses que atraviesan el canal o una mayor cooperación en materia de migración.

Aunque no se ven soldados chinos en la vía navegable, una empresa con sede en Hong Kong, CK Hutchison Holdings, gestiona desde hace décadas dos puertos marítimos en cada extremo del canal de Panamá.

“Para nosotros lo más importante es mostrarnos ante Estados Unidos, ante la nueva administración, como un socio confiable y estratégico en la región”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, en una entrevista concedida la semana pasada.

Unos 675.000 guatemaltecos indocumentados vivían en Estados Unidos en 2022, según el Centro de Investigaciones Pew, lo que la convierte en una de las mayores fuentes de migrantes indocumentados después de México, India y El Salvador.

Guatemala también comparte frontera con México, y migrantes de todo el mundo la atraviesan en sus viajes hacia el norte. Según los analistas, Rubio podría pedir al país que haga más para impedir que los migrantes lleguen a México.

Cuando se le preguntó si Guatemala acogería a solicitantes de asilo deportados de Estados Unidos como parte de un acuerdo de “tercer país seguro”, Ramiro dijo que nada estaba descartado antes de la visita. “No descarto nada porque la negociación está abierta”, dijo en una conferencia de prensa celebrada la semana pasada.

También se pondrá sobre la mesa la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado, dijo Ramiro.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se enfrenta a una intensa oposición interna y lo más probable es que intente encontrar un aliado en Rubio, tanto para apuntalar su posición en casa como para proteger la economía. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y representa más del 30 por ciento de las exportaciones del país, incluidos el café y los plátanos.

EL SALVADOR

De todos los países de la región que Rubio tiene previsto visitar, El Salvador destaca por haber establecido ya una relación un tanto estrecha con el gobierno de Trump.

“Dentro del círculo de MAGA, Bukele tiene mucho appeal”, dijo Manuel Meléndez Sánchez, politólogo salvadoreño de la Universidad de Harvard, refiriéndose al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La reciente ofensiva del gobierno salvadoreño contra las peligrosas pandillas que aterrorizaban al país ha entusiasmado a los republicanos tradicionales amantes de la ley y el orden. Las políticas antiglobalistas y lo que él denomina “anti- woke” de Bukele han cautivado a los conservadores estadounidenses. Y su apoyo a la tecnología, incluido el anuncio de Bitcoin como moneda oficial, ha conquistado a multimillonarios de la tecnología, como Elon Musk.

En una llamada telefónica entre los líderes la semana pasada, Trump elogió el liderazgo de Bukele antes de hablar de los dos temas principales que Rubio probablemente volverá a plantear durante su visita: la migración ilegal y las medidas severas contras las pandillas.

Una de las prioridades del gobierno de Trump es conseguir que el país acoja a deportados no salvadoreños de Estados Unidos.

El país firmó un acuerdo similar en 2019, después de que funcionarios del gobierno de Trump eliminaran parte de la ayuda a El Salvador, acusando al país de no hacer lo suficiente para frenar la migración ilegal. Pero el acuerdo nunca entró en vigor y fue rescindido por el gobierno de Biden.

En una reunión informativa celebrada el viernes, Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina, dijo a los periodistas que Estados Unidos estaba comprometido con los esfuerzos “para reactivar ese acuerdo”.

Una portavoz de Bukele declinó hacer comentarios.

Durante la visita de Rubio, añadió Claver-Carone, también intentará persuadir a El Salvador para que acepte a los miembros deportados de la conocida banda Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano que ha extendido su alcance hasta Estados Unidos.

“Si no los acepta Caracas, los va a recibir Bukele”, dijo la semana pasada María Elvira Salazar, congresista republicana. “Y las cárceles de Bukele son bien grandes”.

COSTA RICA

Lo más probable es que la visita de Rubio se centre en la inversión estadounidense, la política migratoria y la lucha continua contra el narcotráfico internacional, según las autoridades costarricenses.

El presidente Rodrigo Chaves prevé una relación más transaccional con Trump.

Serán “temas de comercio internacional, de flujos de capitales de inversión”, declaró a los periodistas la semana pasada.

Las críticas de Trump a la Ley CHIPS y de Ciencia del gobierno de Biden —y su postura general contra las empresas estadounidenses que invierten en el extranjero— han sido recibidas con nerviosismo en Costa Rica, centro neurálgico de la fabricación de semiconductores. El programa de la era Biden pretendía reducir la dependencia de Estados Unidos de China para la producción de microchips, animando a los países vecinos a entrar en la industria.

Además de intentar mantener las inversiones estadounidenses, Costa Rica se presentará como un aliado crucial en la guerra contra las drogas durante las negociaciones con Rubio. Costa Rica se ha convertido en un importante punto de transbordo de cocaína destinada a Estados Unidos, lo que ha contribuido a la tasa récord de asesinatos en el país desde 2022.

Arnoldo André, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, describió el combate conjunto contra el crimen organizado y el narcotráfico como “asuntos que estamos seguros de que podremos conciliar con las nuevas autoridades estadounidenses”.

Si Trump quiere que Costa Rica siga luchando contra el narcotráfico, deben mantenerse las inversiones económicas, afirmaron funcionarios y exfuncionarios del gobierno. De lo contrario, la pobreza podría hacer que el país se volviera ideal para que los cárteles prosperen por la región.

REPÚBLICA DOMINICANA

Durante sus audiencias de confirmación en el Senado, Rubio mencionó a República Dominicana como uno de los países de América Latina que “lo estaba haciendo bien”.

Con ello, Rubio podría referirse a que lo están haciendo a la manera de Trump. El país caribeño está construyendo un muro a lo largo de su frontera con Haití, y el gobierno se ha comprometido a deportar a 10.000 haitianos a la semana, una medida que los grupos de derechos humanos han criticado por estar plagada de abusos.

República Dominicana, país de 11 millones de habitantes, comparte una isla con Haití, nación sumida en el caos desde el asesinato, en julio de 2021, de su último presidente electo, Jovenel Moïse. Las bandas que obtienen ingresos de los puntos de control ilegales, la extorsión y los secuestros han aprovechado el vacío político para ampliar su territorio y controlar alrededor del 90 por ciento de la capital haitiana.

Alrededor de un millón de haitianos han huido de sus hogares, según la Organización Internacional para las Migraciones, y muchos de ellos han cruzado la porosa frontera con República Dominicana.

En mayo del año pasado, el presidente Luis Abinader fue reelegido por un amplio margen gracias a una campaña nacionalista, reforzada por los sentimientos antihaitianos que proliferan entre la población, al tiempo que prometía políticas migratorias más estrictas.

República Dominicana también se ha convertido en un socio clave de Washington en materia de seguridad, al tomar medidas enérgicas contra las drogas y las rutas de contrabando de armas que alimentan la violencia en toda la región. El gobierno de Trump desea una mayor cooperación en ese respecto.

Colaboraron con reportería Mary Triny Zea desde Ciudad de Panamá; Jody García desde Ciudad de Guatemala; Gabriel Labrador desde San Salvador, y Hogla Enecia Pérez desde Santo Domingo, República Dominicana.

Annie Correal reporta desde EE. UU. y América Latina para el Times. Más de Annie Correal

James Wagner cubre América Latina, incluyendo deportes, y está radicado en Ciudad de México. Es nicaragüense-estadounidense del área de Washington, su lengua materna es el español.

Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación con sede en Ciudad de México y cubre América Latina.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador y reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe. c. 2025 The New York Times Company.

