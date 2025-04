$!En VIVO: Donald Trump impone nuevos aranceles; noticias, reacciones y más

SHEINBAUM DESTACA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Durante el evento, Sheinbaum explicó que tras las negociaciones del jueves pasado, ambos países acordaron que los productos que estén dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedarán exentos de estos nuevos aranceles.

Sin embargo, la mandataria mexicana subrayó que el anuncio de aranceles recíprocos por parte de EE.UU. aún está pendiente, aunque México no formaría parte del listado de países afectados.

“Somos optimistas porque el dos de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también. Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece que no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros. Es decir, que no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque prácticamente no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos”, explicó la presidenta Sheinbaum.

ADELANTAN QUE HABRÁ ARANCELES A PRODUCTOS DE ALUMINIO Y CERVEZA

Como parte de su nueva política comercial, el Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmó que los aranceles del 25% también aplicarán a productos derivados del aluminio, incluyendo la cerveza enlatada y las latas de aluminio vacías.

El aviso oficial, publicado en el Registro Federal, especifica que estos impuestos se empezarán a cobrar a partir de las 12:01 a.m. EDT del viernes 4 de abril.

Los productos que estarán sujetos a esta tarifa incluyen:

Cerveza de malta (Código arancelario: 2203.00.00).

Latas de aluminio vacías de menos de 20 litros (Código arancelario: 7612.90.10).

