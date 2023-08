Así es la agónica espera de quienes buscan a los desaparecidos por el incendio en Maui en Hawái

“ No tiene casa, vive en un camioneta. Tiene leucemia, problemas de movilidad, asma y problemas pulmonares ”, indicó.

“ Obviamente, estoy muy aliviada de que mi madre esté viva ”, afirmó Alexandra Wright, añadiendo que su madre había podido cargar al fin su celular tras llegar a la casa de un amigo, que no había sufrido daños, con apenas un cuarto de depósito de combustible en su coche .

Recuerda haber pensado: “ Si este es su final, este es su final. Espero que no. Pero no hay nada que yo pueda hacer ”.

Puso el nombre de su padre, de 74 años, en una lista de personas desaparecidas con su número de teléfono y esperó.

“A medida que pasaban los días, pensaba ‘No hay forma de que haya sobrevivido porque (...) ¿cómo no hemos sabido nada de él?’”, recordó. “Me sentí muy impotente”.

Pero el viernes temprano recibió la llamada de un vecino de su padre que le dijo que había localizado a Thom Leonard. Estaba a salvo en un refugio, pero lo había perdido todo en el incendio, según le contó.

No fue hasta que Esquivel leyó un artículo de The Associated Press cuando se enteró exactamente de cómo sobrevivió su padre. Había sido entrevistado el jueves en un albergue en Maui.