Piden acciones para agilizar búsqueda de desaparecidas

La jornada del 8M por el Día Internacional de la Mujer arrancó con manifestaciones desde temprana hora en la Explanada de los Héroes.

Integrantes de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de N.L (AMORES) pidieron a las autoridades justicia y la verdad.

En una protesta pacífica dijeron que la incertidumbre de no saber dónde están sus hijas, madres, tías, y familiares mujeres desaparecidas, afecta su salud física, mental y emocional.

“¡Hija escucha, tú madre está en la lucha!...¡Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos!”, fueron algunas de las consignas de la agrupación.

El encuentro comenzó a las 7:00 horas y una hora después una de las voceras leyó un pronunciamiento.

“Se nos condena a una vida de dolor e incertidumbre, el no saber dónde está afecta nuestro bienestar físico, emocional, mental y económico, el nuestro y el de nuestras familias”, dijo, “vivimos con la angustia constante de saber la verdad, sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay verdad”.

En un comunicado, la agrupación envío un mensaje dirigido al Gobernador Samuel García y a las autoridades de todos los gobiernos para emitir acciones para agilizar la búsqueda de mujeres desaparecidas.

“Alerta móvil inmediata para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Presupuesto y acciones reales para encontrar a nuestras hijas. Protección efectiva para las madres Buscadoras y voluntad política”, fueron las peticiones de la agrupación.