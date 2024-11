Buscan ruta para ‘tumbar’ causas penales contra Trump

El fiscal especial Jack Smith analiza cómo concluir las dos causas federales contra Donald Trump antes de que éste asuma la presidencia, debido al protocolo del Departamento de Justicia según el cual los presidentes en funciones no pueden ser procesados, informó el miércoles una fuente familiarizada con el tema.

El año pasado, Smith presentó cargos contra Trump acusándolo de conspirar para revertir los resultados de las elecciones de 2020 y de retener ilegalmente documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago. Sin embargo, la derrota electoral de Kamala Harris frente a Trump significa que, según las opiniones legales del Departamento de Justicia vigentes desde hace décadas y destinadas a proteger a los presidentes contra acusaciones penales mientras están en el cargo, él ya no puede ser procesado.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones EU 2024: ¿Cuándo asumirá Donald Trump la presidencia?

La persona familiarizada con los planes de Smith no estaba autorizada para hablar públicamente del asunto y lo hizo bajo condición de anonimato a The Associated Press.

Al actuar para finalizar los casos antes de la toma de posesión en enero, Smith y el Departamento de Justicia evitarían un posible enfrentamiento con Trump. El presidente electo dijo el mes pasado que despediría a Smith, quien fue nombrado en noviembre de 2022 por el fiscal general Merrick Garland, “dos segundos” después de asumir el cargo.

NBC News fue el primero en informar sobre los planes de Smith.

En los dos casos de Smith se acusa a Trump de conspirar para revertir los resultados de las elecciones en el período previo al motín del Capitolio, y de retener registros ultrasecretos en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida y obstruir los esfuerzos del FBI para recuperarlos.

El caso de los documentos clasificados ha estado estancado desde julio, cuando una jueza nombrada por Trump, Aileen Cannon, lo desestimó por considerar que Smith fue nombrado ilegalmente. Smith ha apelado al Tribunal Federal de Apelaciones del 11vo Circuito con sede en Atlanta, donde la solicitud está pendiente.

En el caso de la interferencia en las elecciones de 2020, Trump sería juzgado en marzo en Washington, donde más de mil de sus seguidores han sido condenados por cargos relacionados con su participación en el motín del Capitolio. Pero el caso se detuvo mientras Trump perseguía sus amplias afirmaciones de inmunidad frente a la persecución que finalmente llegaron a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Trump podría envalentonarse con el fallo de la Corte Suprema en julio, que otorga a los expresidentes una inmunidad amplia contra el procesamiento legal por actos realizados en la Casa Blanca, y puso explícitamente fuera de los límites cualquier presunta conducta relacionada con las discusiones de Trump con el Departamento de Justicia. Esto incluyó sus esfuerzos para usar el Departamento de Justicia para realizar falsas investigaciones de fraude electoral como parte de su intento de mantenerse en el poder.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, devolvió el caso a la jueza federal de distrito, Tanya Chutkan, para determinar cuáles de las demás acusaciones, si las hay, podrían ser juzgadas.

En respuesta, el equipo de Smith presentó el mes pasado un informe de 165 páginas donde muestra nuevas pruebas para persuadir a la jueza de que las acciones descritas en la acusación fueron tomadas por Trump como candidato, no como comandante en jefe y, por lo tanto, pueden seguir siendo parte del caso. Los abogados de Trump presentarán su respuesta este mismo mes. Se espera que la decisión de Chutkan sea apelada nuevamente ante la Corte Suprema, lo que significa, probablemente, que un posible juicio estaría a un año o más de distancia.