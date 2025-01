¿Cómo puede Bolsonaro evitar la cárcel? Según él, con Trump, Musk y Zuckerberg

Por Jack Nicas

El expresidente brasileño, acorralado por las investigaciones penales, mira a Estados Unidos para cambiar la política de su país y seguir siendo un hombre libre.

Jair Bolsonaro ha tenido un par de años difíciles: derrotas electorales, causas penales, pernoctaciones sospechosas en embajadas. Por eso, cuando la semana pasada recibió por fin una buena noticia —una invitación a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump—, se le levantó el ánimo.

“Me siento como un niño otra vez con la invitación de Trump. Estoy entusiasmado. Ya ni siquiera tomo Viagra”, dijo el expresidente brasileño en una entrevista el martes, empleando su característico humor adolescente. “El gesto de Trump es algo de lo que estar orgulloso, ¿verdad? ¿Quién es Trump? El tipo más importante del mundo”.

Pero la realidad tiene una forma de estropear los planes.

El Supremo Tribunal de Brasil ha confiscado el pasaporte de Bolsonaro en el marco de una investigación sobre si intentó dar un golpe de Estado tras perder la reelección en 2022. Para asistir a la toma de posesión del lunes, Bolsonaro ha tenido que solicitar permiso a un juez del Supremo Tribunal que es también su némesis política.

El miércoles, el fiscal general de Brasil recomendó que se rechazara su solicitud. Bolsonaro admitió que probablemente lo vería desde casa.

Esa probable pantalla dividida —Trump volviendo al puesto más poderoso del mundo mientras Bolsonaro se queda en casa por orden judicial— encapsularía las trayectorias marcadamente divergentes de los dos doppelgängers políticos desde que perdieron sus reelecciones y luego alegaron fraude.

En 2025, Trump se dirigirá a la Casa Blanca, y Bolsonaro podría ir a la cárcel.

Tres investigaciones penales distintas acorralan a Bolsonaro, y hay expectativas generalizadas en Brasil —incluido el propio Bolsonaro— de que pronto podría estar en el centro de uno de los juicios de más alto perfil de la historia de ese país.

“Me vigilan todo el tiempo”, dijo Bolsonaro, de 69 años, en la animada entrevista de 90 minutos, en la que ventiló agravios, repitió teorías conspirativas y confesó su ansiedad sobre su futuro. “Creo que el sistema no me quiere encerrado; me quiere eliminado”.

Pero los acontecimientos en Estados Unidos han dado nuevas esperanzas a Bolsonaro. Trump, Elon Musk y Mark Zuckerberg están liderando un impulso mundial a favor de la libertad de expresión, dijo, y espera que eso pueda transformar de algún modo el panorama político en Brasil. “Las redes sociales deciden las elecciones”, dijo.

Durante años, Bolsonaro ha acusado a un juez del Supremo Tribunal brasileño, Alexandre de Moraes, de censurar las voces conservadoras y de perseguirlo políticamente. De hecho, el juez Moraes se ha convertido en uno de los policías más agresivos de internet en una democracia, ordenando a las redes sociales que bloqueen al menos 340 cuentas en Brasil desde 2020, y a menudo manteniendo sus razones como confidenciales.

Esto provocó un enfrentamiento con Musk el año pasado, que dio lugar a que el juez prohibiera la red social de Musk, X, en Brasil. Musk acabó retractándose. Pero la disputa atrajo la atención mundial hacia las quejas de Bolsonaro sobre el Supremo Tribunal.

Por eso, Bolsonaro dijo que se alegró mucho la semana pasada cuando Zuckerberg dijo que su empresa “trabajaría con el presidente Trump para hacer frente” a los gobiernos extranjeros que quieren “censurar más”. Uno de sus principales ejemplos fueron los “tribunales secretos” en América Latina “que pueden ordenar a las empresas que retiren cosas discretamente”.

Los funcionarios brasileños se lo tomaron como una advertencia. Al día siguiente, el juez Moraes advirtió que las redes sociales solo podrían operar en Brasil si cumplían la legislación brasileña, “independientemente de las bravuconadas de los ejecutivos de las grandes tecnológicas”.

Bolsonaro tenía una opinión diferente. “Me cae bien Zuckerberg”, dijo. “Bienvenido al mundo de la gente buena, de la libertad”.

¿Cómo afectarán exactamente Trump y los ejecutivos tecnológicos a sus numerosos desafíos jurídicos y políticos? Bolsonaro fue vago. “No voy a intentar dar consejos a Trump, nunca”, dijo. “Pero espero que su política repercuta realmente en Brasil”.

Elizabeth Bagley, embajadora saliente de EE. UU. en Brasil, dijo que los deseos de Bolsonaro de que Estados Unidos acuda en su ayuda son descabellados. El gobierno estadounidense no interfiere en el proceso judicial de otro país, dijo.

Bolsonaro tiene problemas mayores que la censura. En el último año, la policía federal de Brasil lo ha acusado formalmente de delitos en tres casos distintos.

En uno de ellos, la policía dijo que Bolsonaro sacó dinero de la venta de joyas que recibió como regalos al Estado, incluido un reloj Rolex de diamantes de los saudíes que su ayudante vendió más tarde en un centro comercial de Pensilvania. Bolsonaro achacó la situación a la falta de claridad de las normas sobre a quién pertenecían esos regalos.

En un segundo momento, la policía dijo que había participado en un complot para falsificar sus registros de vacunación contra el coronavirus para poder viajar a Estados Unidos. Bolsonaro dijo que no recibió la vacuna, pero negó conocer los intentos de falsificar sus registros.

Y en la más grave de las acusaciones, la policía dijo que Bolsonaro “planeó, actuó y tuvo control directo y efectivo” sobre una conspiración para llevar a cabo un golpe de Estado.

La policía federal publicó recientemente dos informes, que suman 1105 páginas, en los que se detallan sus acusaciones, entre ellas que Bolsonaro redactó personalmente un decreto para declarar el estado de emergencia nacional con el fin de impedir que el ganador de las elecciones, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tomara posesión de su cargo.

Bolsonaro abandonó el plan después de que convocara a tres líderes del ejército brasileño y dos se negaran a participar, dijo la policía.

Bolsonaro, en la entrevista, negó vehementemente cualquier complot golpista —al fin y al cabo, dijo, entregó el poder—, pero admitió haber discutido el decreto. “No te lo voy a negar”, dijo. “Pero en la segunda conversación se renunció a ello”.

Dijo que consideró la posibilidad de declarar el estado de excepción porque creía que la elección le había sido robada, pero que el juez Moraes había bloqueado la petición de su partido de anular los resultados. Entonces su equipo se dio cuenta de que el Congreso también tendría que aprobar la medida. “Olvídalo”, dijo. “Hemos perdido”.

Sin embargo, la policía dijo que había un plan mucho más siniestro en el centro de la conspiración: asesinar a Lula, a su compañero de fórmula y al juez Moraes. La policía ha detenido a cinco hombres a los que acusa de planear los asesinatos, cuatro de ellos pertenecientes a una unidad militar de élite brasileña.

Los hombres, dijo la policía, se desplegaron en el barrio del juez Moraes varias semanas antes de la toma de posesión de Lula y se prepararon para secuestrar al juez, pero abandonaron el plan después de que Bolsonaro no declarara el estado de excepción.

La policía dijo que Bolsonaro estaba al corriente del plan. El vínculo más estrecho que reveló la policía fue que el plan había sido impreso en las oficinas presidenciales y que posteriormente fue llevado a la residencia presidencial.

Bolsonaro negó que supiera nada de tal complot. “Quienquiera que haya elaborado este posible plan debe responder”, dijo. “Por mi parte, no hubo ningún intento de ejecutar a tres autoridades”.

Luego restó importancia a las acusaciones. “Aun así, creo que fue solo otra fantasía, bravuconada. Nada. Este plan es inviable. Imposible”, dijo. Admitió que conocía al acusado de liderar el complot. “Cada uno es responsable de sus actos”, dijo. “Aunque, que yo sepa, él no realizó ninguna acción”.

El fiscal general de Brasil está sopesando si imputar al expresidente, lo que probablemente conduciría a un juicio de alto nivel este año y a una posible condena a prisión.

Aunque mantiene su inocencia, Bolsonaro admitió que le preocupa su libertad porque el juez Moraes podría ayudar a condenarlo. “No me preocupa que me juzguen”, dijo. “Mi preocupación es quién me juzgará”. Después de que la policía le confiscara el pasaporte el año pasado, durmió dos noches en la embajada de Hungría en un aparente intento de solicitar asilo.

Los tribunales brasileños ya han tomado medidas. Seis meses después de dejar el cargo, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, dirigido por el juez Moraes, declaró a Bolsonaro inelegible para presentarse a las elecciones hasta 2030 debido a sus ataques a los sistemas de votación de Brasil.

Bolsonaro calificó la sentencia de “violación de la democracia” y dijo que estaba intentando encontrar la forma de presentarse a las elecciones presidenciales del año que viene. Dos magistrados del Supremo Tribunal nombrados por él dirigirán el Tribunal Superior Electoral antes de las elecciones. Esos jueces le han dicho, dijo, “que mi inelegibilidad es absurda”.

Las encuestas muestran que Bolsonaro sigue siendo, con diferencia, el candidato conservador más popular de Brasil, pero muchos en la derecha buscan otros candidatos. Algunos han especulado sobre sus hijos: uno, Flávio, de 43 años, es un senador con experiencia, mientras que otro, Eduardo, de 40 años, es un diputado que habla inglés y ha estrechado lazos con el movimiento MAGA.

Pero Bolsonaro aún no está listo para entregar las llaves de su movimiento. Dijo que por ahora solo apoyaría que sus hijos siguieran en el Congreso. “Para ser presidente aquí y hacer lo correcto, tienes que tener cierta experiencia”, dijo, mientras otro hijo, Carlos, de 42 años, lo miraba sin expresión.

Si Bolsonaro volviera a la política, dijo que centraría su gobierno en estrechar los lazos con Estados Unidos y alejarse de China.

Pero antes, solo quiere ir a Washington este fin de semana. “Pido a Dios la oportunidad de estrechar su mano”, dijo Bolsonaro refiriéndose a Trump. “Ni siquiera necesito una foto, solo estrechar su mano”.

