¿Cuál es el ‘daño colateral’ de las deportaciones?, los inmigrantes no criminales en el lugar equivocado

“Arrestando por igual a personas con récord criminal o no”, agregó el exagente federal.

Tom Homan, el ‘zar’ de la frontera, advirtió el fin de semana pasado de que “cualquier inmigrante indocumentado debe temer ser arrestado en cualquier momento, no importa que no tenga o no un récord criminal”, según dijo al canal ABC.

Sin embargo, durante estas primeras redadas también se han reportado arrestos incluso de ciudadanos estadounidenses.

Un veterano puertorriqueño del Ejército estadounidense fue detenido durante un operativo de ICE en un negocio en Newark (Nueva Jersey), donde solicitaron ver los “papeles” de todos los trabajadores.

”ARRESTOS CRIMINALES “

Según datos divulgados por el canal NBC, al menos el domingo un poco más de la mitad del millar de los arrestados (52 %) fueron “arrestos criminales”, inmigrantes con antecedentes penales o casos pendientes en sus países de origen.

El resto serían inmigrantes que solo habrían cruzado de forma ilegal la frontera, lo cual no está tipificado como delito penal.

De acuerdo con cifras publicadas de ICE en redes sociales, desde que Trump asumió la presidencia se han arrestado entre 200 y 1,100 migrantes diarios.