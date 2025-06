Trump podría usar la Ley de Insurrección ante protestas contra redadas migratorias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección, por las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles, California.

“Si hay una insurrección, sin duda la invocaría. Ya veremos, pero les puedo asegurar que anoche fue terrible, y anteayer también”, dijo, a pregunta de periodistas.

El mandatario estadounidense calificó los últimos días de protestas en Los Ángeles como “terribles”. Además, ordenó el despliegue de soldados de la Guardia Nacional, así como marines, con el fin de controlar las protestas desatadas por las redadas a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) contra migrantes.

Al preguntársele cómo determinaría si había una insurrección, Trump dijo que “echaría un vistazo a lo que está pasando”, y añadió que creía que había partes de Los Ángeles que parecían experimentar una “insurrección”.

¿QUÉ ES LA LEY DE INSURRECCIÓN?

La Ley de Insurrección autoriza al Presidente de Estados Unidos a desplegar fuerzas militares dentro de país para reprimir rebeliones, episodios de desorden civil o violencia doméstica, o para hacer cumplir la ley en determinadas situaciones.

Se le conoce como “Ley de Insurrección de 1807”, aunque es una fusión de diferentes estatutos promulgados por el Congreso estadounidense entre 1792 y 1871.

Para autorizar el despliegue, el sábado Trump hizo uso del título 10 del código federal (que permite la movilización si existe una invasión o una rebelión o si el presidente no puede hacer cumplir la ley mediante las fuerzas del orden regulares) y evitó invocar la ley de Insurrección, como sí hicieron Bush en 1992 y Johnson en el 1965.

No obstante, Trump no cerró la puerta a echar mano de ese recurso, ya que al ser preguntado el domingo por esa posibilidad replicó que dependerá “de si hay o no una insurrección”.

Es considerado uno de los poderes de emergencia más contundentes en EU.

GUARDIA NACIONAL Y MARINES DESPLEGADOS

Trump ha ordenado el despliegue de 4 mil elementos de la Guardia Nacional, junto con 700 marines, pese al rechazo del gobernador de California, Gavin Newsom.

El mandatario defendió el envío de soldados y aseguró que Los Ángeles “estaría ardiendo” si no fuese por el envío de militares.

En un mensaje en su red, Truth Social, Trump dijo que “si no hubiese enviado las tropas a Los Ángeles estas últimas tres noches, esta ciudad que en el pasado era grande y bella estaría ardiendo en este mismo momento”.

PROTESTAS EN LA

Las manifestaciones, que hoy entraron en su quinto día, han sido mayoritariamente pacíficas, pero se han visto empañadas por enfrentamientos esporádicos y violentos con la policía.

Los disturbios se desataron por la repentina intensificación de la campaña insignia de Trump para deportar a los migrantes que ingresan de forma irregular al país, con redadas en lugares de trabajo.

“Hubo ciertas zonas de Los Ángeles, anoche, se podría haber llamado una insurrección, fue terrible. Pero estos son insurrectos pagados. Son alborotadores a sueldo. Reciben dinero”, dijo Trump, al retomar declaraciones que hizo, sin pruebas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Trump señaló que la Guardia Nacional estará en la zona de Los Ángeles “hasta que no haya peligro” negándose a poner un calendario para poner fin al despliegue.

“Es fácil. Es de sentido común. Cuando no haya peligro, se irán”, indicó Trump a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

(Con información de El Universal, EFE y AP)