¿Cuándo sabremos quién ganó la presidencia de Estados Unidos?

Aunque los estadounidenses estaban acostumbrados antes de 2020 a saber quién había ganado la noche de las elecciones —al menos, dejando a un lado el año 2000—, el recuento de votos en las elecciones modernas de EE. UU. nunca se ha completado en un solo día . Antes de la pandemia de covid, las organizaciones de noticias como The Associated Press solían tener suficiente información la noche de las elecciones para decir quién había ganado, pero eso no significaba que los resultados estuvieran completos.

No. Aunque Trump aprovechó los espejismos para intentar reforzar sus denuncias de fraude —y puede que él y sus aliados vuelvan a hacerlo—, los resultados no cambiaron. La imagen inicial era incompleta, y tardó unos días en aclararse.

¿ESTA VEZ ES DIFERENTE?

Es probable que la composición del voto anticipado y por correo sea menos desproporcionadamente demócrata, ya que más republicanos aprovechan esas opciones. Además, algunos estados, entre ellos Michigan, han cambiado sus leyes para permitir que los trabajadores electorales empiecen a procesar los votos por correo antes del día de las elecciones, lo que debería acelerar la elaboración de informes.

Pero seguirá habiendo disparidades partidistas dentro de cada método de votación, y muchos estados no han cambiado sus normas, por lo que no es probable que el panorama fundamental sea diferente.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS?

Las mesas de votación en los siete estados de tendencia electoral incierta que determinarán la contienda presidencial cerrarán entre las 7 p. m. y las 10 p. m., hora del este.

Los primeros indicios de cómo va la noche llegarán en Georgia poco después de las 7 p. m. y en Carolina del Norte después de las 7:30 p. m. Si a Harris le va bien en esos estados, eso podría sugerir que el resultado no se reducirá únicamente a los estados del llamado Muro Azul, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que cuentan con un recuento más lento. Por el contrario, si Trump está ganando los campos de batalla del sur, Harris todavía tendrá un camino plausible hacia la victoria a través del Muro Azul, pero tendremos que esperar más tiempo para saberlo.

Las mesas de votación se cierran a las 8 p. m. del este en Michigan y Pensilvania, a las 9 p. m. en Wisconsin y Arizona, y a las 10 p. m. en Nevada.

Maggie Astor cubre política para The New York Times, enfocándose en noticias de última hora, legislaciones, campañas y cómo los grupos subrepresentados o marginados se ven afectados por los sistemas políticos. c. 2024 The New York Times Company.

