¿Podrían los votantes de la comunidad LGBTQ+ influir en quien gana las elecciones en EU?

Tomando en cuenta los datos de las encuestas estos revelan que Donald Trump y Kamala Harris están casi empatados en cuatro estados: Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Pensilvania. “Y como estudiosa de la política LGBTQ+, sospecho que los votantes LGBTQ+ podrían desempeñar un papel descomunal en estos estados y en la contienda”, precisa Dorian Rhea Debussy, quien es profesora de Estudios de la Mujer, Género y Sexualidad en la Universidad Estatal de Ohio.

En su análisis titulado “LGBTQ+ voters in these 4 states could swing the 2024 presidential election” sobre la posibilidad de que la comunidad LGBTQ+ pueda incidir en las elecciones estadounidenses publicado en The Conversation Rhea Debussy se cuestiona, ¿cómo podrían los votantes LGBTQ+ influir en estos estados?.

TE PUEDE INTERESAR: Los votantes tienen claro el mensaje sobre las elecciones de Estados Unidos: el destino del país está en juego

¿CÓMO ES EL VOTO DE LA COMUNIDAD LGBTQ+ EN ESTADOS UNIDOS?

Con el propósito de poner en contexto cuál es la tendencia del voto en la comunidad LGBTQ+ estadounidense Rhea Debussy hace referencia a una encuesta política considerada la más completa jamás realizada anteriormente de Pew Research Center, revela que “en 2013 que la gran mayoría de los encuestados, es decir el 85 %, “siempre” o “casi siempre” votaba, en comparación con aproximadamente un tercio de la población general”.

La participación en las elecciones presidenciales en Estados Unidos más recientes corroboró este hallazgo.

Así también, una encuesta subsiguiente a las elecciones de 2020 que realizó el grupo de defensa GLAAD muestra que el 81 % de los votantes LGBTQ+ emitieron su voto en esos comicios.

“Para ponerlo en contexto, el 64 % de todos los votantes elegibles emitieron su voto en las elecciones presidenciales de 2020, lo que fue una participación electoral inusualmente alta. Históricamente, la participación ronda el 55 % en las elecciones presidenciales y el 35 % en las elecciones de mitad de período”, Rhea Debussy.