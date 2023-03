Deberá declarar Mike Pence ante jurado sobre actos de Donald Trump

Un juez determinó que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, deberá declarar ante un jurado luego de que fue citado por el fiscal especial que investiga los presuntos esfuerzos del ex presidente Donald Trump y aliados por anular los resultados de las elecciones de 2020.

Fuentes que pidieron no ser identificadas por no tener autorización, ya que la decisión está bajo secreto, informaron además que Pence no tendrá que responder preguntas sobre su actuación durante el 6 de enero de 2021, cuando un grupo violento de seguidores de Trump irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos. En ese entonces Pence presidía la sesión conjunta del Congreso para ratificar los resultados de la votación.

El ex vicepresidente había argumentado que, debido a que en ese entonces fungía como presidente del Senado, no tenía que declarar, amparado en la Constitución, que exime a miembros del Congreso de declarar sobre actos legislativos.

La circunstancia de que un ex vicepresidente declare en contra de su antiguo jefe en una investigación penal ocurre mientras el mismo Pence evalúa competir contra Trump por una eventual candidatura presidencial por el Partido Republicano.

Las fuentes señalaron que el equipo de defensa del ex vicepresidente está evaluando la posibilidad de apelar la decisión judicial que lo llevaría a declarar.

Todo se da en medio del proceso legal que se sigue a Donald Trump por un supuesto pago a la actriz porno Stormy Daniels.