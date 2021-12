Después de 3 meses el volcán de Cumbre Vieja parece haber terminado de lanzar lava

Hoy se podían observaban algunas nubes de humo blanco que se alzaban del cráter del volcán de Cumbre Vieja, en las Islas Canarias.

Para que los científicos declaren formalmente que terminó la erupción, durante 10 días se deben contemplar niveles bajos sostenidos de actividad, explicó María José Blanco, vulcanóloga y vocera del Instituto Geográfico Nacional.

Por otra parte, los científicos no dan por descartado un repunte de la actividad volcánica. “No podemos estar 100% seguros, ya que el volcán ha hecho un par de trucos en las últimas semanas”, aseguró a The Associated Press Valentin Troll, experto en geología de la universidad sueca de Uppsala.

El gobierno canario dio a conocer en un comunicado que “la actividad eruptiva ha disminuido hasta prácticamente desaparecer”.