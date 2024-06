El cambio climático hizo más probable y más intensa una ola de calor en México y Estados Unidos, según un estudio

“Los refugiados y migrantes en tránsito son especialmente vulnerables debido al largo y exigente viaje”, dijo, un viaje que incluye la exposición a altas temperaturas. Entre el 31 de mayo y el 10 de junio se encontraron ocho cadáveres de posibles migrantes en las tierras fronterizas del sur de Nuevo México y el oeste de Texas, mientras la región experimentaba un calor excesivo.

Austyn Gaffney es una reportera que cubre el clima y miembro de la clase 2024-25 del Times Fellowship, un programa para periodistas al principio de sus carreras. c. 2024 The New York Times Company.