Perfilan en EU acuerdo con socios de Genaro García Luna

Una jueza de Miami fijó el 28 de abril como fecha fatal para iniciar el juicio civil con el que México busca recuperar 600 millones de dólares, provenientes de contratos públicos a empresas del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La jueza Lisa Walsh advirtió que, si para ese día no inicia el juicio o no se presenta un arreglo entre las partes, la demanda será desechada.

Abogados de las partes afirmaron ante la jueza que, luego de una reunión de mediación el pasado 15 de noviembre, “en principio se ha alcanzado un acuerdo para resolver todos los temas”.

El juicio estaba agendado para el pasado 13 de enero con duración de al menos tres semanas, pero las partes pidieron aplazarlo para abril, pues el acuerdo incluye la posible cancelación de procesos penales y administrativos en México, lo que requiere aprobación “al más alto nivel”.

La familia Weinberg, los supuestos lavadores de García Luna, son los principales involucrados en la demanda, presentada en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que por la complejidad del caso, lleva tres años y medio en preparativos y descubrimiento de evidencia.

La jueza, adscrita a la Corte del Onceavo Circuito Judicial en Miami-Dade, advirtió que la lentitud del litigio podía traerle problemas, por cambios en las reglas de la Corte Suprema de Florida que hacen difícil estar aplazando los juicios de manera indefinida.

“No concederé una nueva moción del Gobierno de México, si no actúa o si no aprueba (el acuerdo entre las partes), pueden tener la seguridad de que el caso se va a juzgar en la fecha agendada o se va a desechar, y no hay nada más que yo pueda hacer”, afirmó Walsh.

Curt Flood, uno de los abogados de los Weinberg, explicó a la jueza que el acuerdo no requiere aprobación del Congreso en México, pero que sí ha sido necesario encontrar “soluciones creativas” ante los retos legales que implica.

La FGR obtuvo órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada contra Mauricio Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto, este último, detenido en Madrid en diciembre de 2023.

García Luna, sentenciado a 38 años de prisión en Nueva York por proteger al Cártel de Sinaloa, fue titular de la SSP federal entre 2006 y 2012 y, según la demanda, recibió sobornos de los Weinberg desde 2006, para luego asociarse con ellos.

El litigio se enfocó sobre 28 inmuebles en Florida, comprados por entidades de responsabilidad limitada creada por los Weinberg, de los que al menos 18 ya fueron vendidos por más de 28 millones de dólares, 12 antes del inicio del proceso judicial y seis después.