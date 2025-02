El plan de la ‘tarjeta dorada’ de Trump recuerda a las visas doradas en Europa

Por Jonathan Wolfe

Algunos países europeos han empezado a dar marcha atrás en este tipo de visas ante la reacción de la población local y la preocupación de que se estuvieran utilizando con fines delictivos.

El presidente Donald Trump ha propuesto un nuevo programa de visas que podría conducir a la residencia permanente para quienes estén dispuestos a pagar una cuota de unos 5 millones de dólares.

Howard Lutnick, secretario de Comercio, dijo el martes que una visa de “tarjeta dorada” sustituiría a la visa EB-5, diseñado para animar a los extranjeros a invertir en zonas económicamente deprimidas. Pero algunos legisladores afirman que la visa EB-5, que también ofrece una vía hacia la ciudadanía, se ha convertido en un riesgo para la seguridad nacional y en una vía para el fraude.

Los funcionarios no revelaron detalles sobre quién podría optar a una tarjeta dorada, aunque Trump dijo que los oligarcas rusos podrían optar a ellas.

El programa podría imitar las “visas doradas” que existen desde hace años en otros lugares. Las visas europeas han sido especialmente populares, dijo Dominic Volek, jefe global de ventas de Henley and Partners, una empresa de asesoría que ayuda a los clientes a utilizar las inversiones para obtener la residencia o la ciudadanía, porque a menudo no es necesario residir en el país para obtener uno.

Sin embargo, recientemente algunos países europeos han empezado a dar marcha atrás en este tipo de visas ante la reacción de la población local y la preocupación de que se estuvieran utilizando con fines delictivos.

Esto es lo que hay que saber.

¿Cómo son las visas doradas en Europa?

Varios países, como España, Portugal, Grecia, Malta e Irlanda, han ofrecido la residencia a personas adineradas si invierten una determinada cantidad de dinero, normalmente entre 250.000 y 500.000 euros. A veces esa inversión se realiza en forma de compra de propiedades, pero también puede ser a través de fondos de capital riesgo, como donación a un proyecto filantrópico o una organización benéfica aprobada por el gobierno.

Con el aumento de la incertidumbre mundial, las visas doradas “se han convertido en una herramienta de cobertura contra quien sabe lo que nos deparará el mañana”, dijo Volek.

Una ventaja añadida de las visas doradas europeas es que, cuando tienes la residencia en un país de la Unión Europea (UE), puedes vivir en cualquiera de ellos. Muchos programas de visas doradas en Europa, incluidos los de Portugal, Grecia e Italia, también permiten solicitar la nacionalidad tras un determinado número de años de residencia.

¿Por qué algunos países empezaron a ofrecer esas visas?

Durante la crisis de la deuda europea de 2012, muchos gobiernos buscaban maneras de compensar los déficits presupuestarios. Los países que necesitaban rescates internacionales como España, Irlanda, Portugal y Grecia, estaban especialmente desesperados por conseguir efectivo, y las visas eran una oportunidad para atraer inversores e impulsar sus economías.

Seis países de la eurozona empezaron a ofrecer las visas, y les siguieron más.

Las visas generaron un gran impulso. Desde 2013, España ha expedido casi 15.000 visas a personas que han invertido más de 500.000 euros (unos 525.000 dólares), en bienes inmuebles. Portugal recaudó 5800 millones de euros hasta que endureció las normas el año pasado. Grecia recaudó 4300 millones de euros solo con las visas de 2021 a 2023.

En total, los países de la Unión Europea habían obtenido más de 21.400 millones de euros a través de los programas hasta 2022, y más de 130.000 personas habían obtenido la ciudadanía o la residencia europeas, según una investigación de Kristin Surak, profesora asociada de sociología política de la London School of Economics.

¿Hay inconvenientes?

Aunque los países que han instituido estas visas han atraído inversiones y aumentado el desarrollo, los programas también han generado resentimiento entre los residentes locales. Una de las razones es que muchos inversores extranjeros vendieron sus casas o convirtieron sus propiedades en alquileres a corto plazo o Airbnb, lo que a menudo incrementa los costos de alquiler y excluye a los residentes. El precio de compra de la vivienda también se disparó.

¿Por qué algunos países dan marcha atrás?

Algunos gobiernos europeos están tratando de cambiar de rumbo. Irlanda cerró su programa en 2023. España dejará de ofrecer nuevas visas doradas en abril. Y Grecia y Portugal han modificado sus programas.

Los cambios responden a las quejas locales. Pero también reflejan la creciente preocupación por cómo se han utilizado esas visas. En 2019, la Comisión Europea advirtió que los programas podían utilizarse para el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Tras la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en 2022, los funcionarios de la UE instaron a los gobiernos a poner fin a los programas.

¿Todavía puedo conseguir una visa dorada?

Sí, y el interés estadounidense por ellos ha aumentado desde las elecciones de 2024. Volek dijo que las consultas en línea de estadounidenses a su empresa aumentaron un 400 por ciento en las 48 horas siguientes a la victoria de Trump, y que se había producido un “pico enorme” en el número de solicitudes presentadas.

Otros gobiernos están considerando la posibilidad de introducir visas doradas para atraer a los ricos, como los de Dubái, Abu Dabi, Catar, Omán y Arabia Saudita. “Cada vez más gobiernos lo consideran una herramienta muy innovadora, al igual que Trump, evidentemente”, dijo.

