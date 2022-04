¿Emmanuel Macron y Marine Le Pen entierran la dialéctica izquierda-derecha?

“ Cuando tu programa pasa por ocupar todo el centro político, luego no te puedes sorprender de que en tus fronteras solo queden los extremos ”, explica a Efe el politólogo Gilles Finchelstein, director general de la Fundación Jean Jaurès.

Apenas nadie habla en la resaca electoral del PS, que en la primera vuelta no superó el 2 % de los votos, ni de Los Republicanos, que se quedaron por debajo del 5 %.

Este último parece el más interesado en rescatar la vieja división entre izquierda y derecha , pero su apuesta por ganar las legislativas no encuentra, por ahora, eco en ningún sondeo.

Un reto que parece complicado, por la dificultad de mantener activo a su electorado para unos comicios que despiertan menos interés entre la población y entre los medios, y en los que el ganador de la presidencial siempre cuenta con una dinámica positiva.

Para el politólogo Émeric Bréhier, “ya no se habla de derecha o izquierda, sino de Europa, de nacionalismo, de ecología o de laicismo”.

“Las líneas de división son múltiples y eso hace más difícil analizar el paisaje político”, agrega.

Algo que nadie sabe qué rumbo tomará en los próximos años, puesto que para entonces, es muy posible que no estén los tres líderes principales de la actualidad: Macron no podrá optar a un tercer mandato consecutivo, Le Pen ha dejado entrever que no volverá a presentarse y Mélenchon, de 70 años, también dijo que esta fue su última presidencial.

Por Luis Miguel Pascual Agencia EFE.