En California, las cámaras de seguridad documentan la devastación por los incendios

Rukmini Callimachi and Mimi Dwyer

Mientras el fuego catastrófico arde, las personas afectadas pueden ver el desarrollo de la tragedia minuto a minuto con sus cámaras de seguridad.

El lente de la cámara modelo Nest Cam miraba el patio, apuntando hacia la piscina infinita de la casa esculpida en la escarpada ladera de Pacific Palisades. Al otro lado del país, la pareja dueña de la casa observó horrorizada cómo crecía la bola anaranjada de fuego, hasta que las llamas empezaron a lamer el lateral de la piscina y luego saltaron al techo.

Observaron la destrucción en tiempo real mientras ardía el cobertizo. Los bomberos se acercaron pesadamente. Una alerta les avisó de que se había encendido el aspersor interior. Otra alerta llegó procedente de un sensor de calor situado en la puerta principal. Luego se cortó la señal.

“No tengo mucho más que decir, aparte de que estoy completamente desolado por la pérdida de nuestra comunidad”, dijo Kyle Owens, cofundador de la empresa productora Morning Moon, desde la casa de Nueva York que comparte con su esposa, Zibby Owens, editora. Habían regresado a Manhattan días antes de los catastróficos incendios que se describen como los más destructivos de la historia del condado de Los Ángeles y que ya han destruido al menos 12.000 estructuras.

Una de las espeluznantes realidades de la tecnología doméstica, incluidas las cámaras Nest y Ring, es que ahora las calamidades se transmiten en directo, como informó Curbed. Incendios y deslaves, terremotos e inundaciones cada vez sacuden al país con más frecuencia, y la ubicuidad y el bajo costo de esta tecnología hacen que ya no necesites un sistema de seguridad de última generación para vigilar lo que ocurre en tu casa. (Un par de cámaras Nest cuestan 289 dólares en Amazon).

Para las personas afectadas por los incendios, ha habido un horror y voyerismo particulares al ver no solo imágenes de televisión de un barrio destruido, sino la destrucción minuto a minuto de sus propias casas, al menos hasta que se corta la luz.

En TikTok, Spencer Pratt, una celebridad de la telerrealidad que alcanzó inicialmente la fama en The Hills, publicó imágenes de la cámara del interior del cuarto de su bebé, mostrando cómo la cama de su hijo se había quemado en forma de corazón. Propietarios de restaurantes y otros negocios actualizaban obsesivamente las imágenes de sus cámaras de transmisión en directo en sus computadoras portátiles.

“Ver esto en directo me va a atormentar para siempre”, escribió Pratt, quien está casado con Heidi Montag, también estrella de The Hills.

“Sé que la gente dice: ‘Son ricos, van a estar bien’”, continuó. “Todo lo que hay en nuestra casa lo pagamos Heidi y yo buscándonos la vida como podíamos. Ahora empezamos de cero”.

En Instagram, la empresaria Marta Mae Freedman, de 34 años, escribió: “¿Alguna vez te han hecho llorar los AirTags?”.

Después de evacuar la casa que había alquilado en Malibú, revisó las cámaras Ring de la propiedad: apenas mostraban vehículos de emergencia pasando a toda velocidad. Fueron las AirTags dejadas en una bolsa de tablas de surf las que brindaron las pistas digitales que indicaron el momento en que se consumió su casa: la ubicación se actualizó dos veces, y luego todo lo que recibió fue un círculo giratorio, dijo.

Entre las cenizas estaba todo lo que poseía, incluidos objetos que pertenecieron a la madre de Freedman, quien murió hace más de una década. Antes de salir corriendo de casa, había tomado un libro. Lloró al leer la nota que su madre dejó en el interior: “Cuando sientas que necesitas un poco de inspiración, tómalo y lee unas páginas. Con amor, Mamá”.

[Video a continuación: Lisa Rubio vio el video de esta cámara Ring hasta altas horas de la noche, después de evacuar su casa en un parque de casas rodantes].

Al otro lado de la ciudad, en un parque de casas móviles de Sylmar, California, Lisa Rubio, de 65 años, grabó el infierno que se avecinaba con la cámara Ring del timbre de su casa, actualizando el video hasta las 3 a. m. de la madrugada en que evacuó junto a su marido y su gato siamés. Las imágenes mostraban los vientos azotando la casa y una enorme nube de humo. El fuego no es nada nuevo por estos lares: el parque de casas rodantes se quemó en un incendio hace casi dos décadas y se reconstruyó con materiales resistentes al fuego, dijo.

Lo que sí es nuevo, al menos para ella, es la cámara Ring: la instaló hace un año. Incluso antes de volver para recoger algunas cosas y proteger su casa de posibles saqueadores, creía que su casa se había salvado, dadas las imágenes.

“Fue mejor que ver las noticias”, dijo, “porque pudimos ver la casa de nuestro vecino y la casa no estaba ardiendo, lo que nos dio cierto alivio”.

