En ‘Esperanza. La autobiografía’, el papa Francisco es introspectivo y autocrítico

“ Cuando mi nombre fue pronunciado por septuagésima séptima vez, hubo una explosión de aplausos, mientras la lectura de los votos continuaba ”, escribe. “ No sé exactamente cuántos votos hubo al final, ya no estaba escuchando, el ruido cubría la voz del escrutador ”.

”¿Los zapatos rojos? No, tengo zapatos ortopédicos. Soy bastante plano de pies”, escribe sobre sus elecciones de atuendo esa noche. Tampoco quería la capa de terciopelo rojo, conocida como mozzetta, empleada por su predecesor. “No eran para mí. Dos días después me dijeron que tendría que cambiar mis pantalones, usar unos blancos. Me hicieron reír. No quiero ser un vendedor de helados, dije. Y me quedé con los míos”.

Aquellos que buscan chismes actuales del Vaticano en “Esperanza” quedarán algo decepcionados, ya que Francisco solo toca brevemente las partes más controvertidas de su papado. Está mucho más seguro de sus decisiones tomadas como papa, e incluso sube la apuesta al criticar a los sacerdotes católicos tradicionalistas como rígidos y mentalmente inestables.

“Esta rigidez a menudo va acompañada de elegantes y costosas vestimentas, encajes, adornos llamativos, roquetes. No es un gusto por la tradición sino ostentación clerical”, escribe. “Estas formas de vestir a veces ocultan desequilibrio mental, desviación emocional, dificultades de comportamiento, un problema personal que puede ser explotado”.

Escribe que la reforma de la burocracia vaticana, particularmente el esfuerzo por imponer estándares internacionales de contabilidad y presupuesto en sus finanzas, ha sido la tarea más difícil de su papado y una que generó “la mayor resistencia al cambio”.

“He sido convocado a una batalla”, escribe.

Defiende firmemente su decisión de autorizar un juicio amplio a 10 personas, incluido un cardenal, acusadas de presunta mala conducta financiera relacionada con una inversión en una propiedad en Londres. El juicio resultó en varias condenas, pero también le supuso al Vaticano un daño reputacional, dadas las preguntas sobre si los acusados recibieron un juicio justo y el propio papel de Francisco en la saga.

“Las decisiones que tomé al respecto no fueron fáciles, estaba seguro de que habría problemas, pero también sé que la verdad nunca debe ocultarse y ser opaco es siempre la peor elección”, escribe.

Después de que los obispos africanos rechazaran unánimemente su aprobación de las bendiciones a parejas homosexuales, Francisco se mantiene firme en su decisión e insiste en que la bendición es para las personas, no para la relación. “La homosexualidad no es un crimen”, escribe, repitiendo una declaración que hizo por primera vez en una entrevista de 2023 con The Associated Press.

