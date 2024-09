En Francia, 51 hombres van a juicio por un caso de violación con drogas

No recordaba haber sido violada, ni por él ni por los otros hombres, solo a uno de los cuales reconoció , según dijo a la policía, como un vecino del pueblo.

Desde su detención, Pelicot, de 71 años, “ siempre se ha declarado culpable ”, dijo Béatrice Zavarro, su abogada. “ No impugna en absoluto su papel ”.

El juicio se celebra en un momento de gran escrutinio de la gestión de los delitos sexuales en el país. La violación se define en la legislación francesa como un “a cto de penetración sexual ” cometido “ mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa ”. Varias legisladoras feministas quieren modificar esa redacción para decir explícitamente que el sexo sin consentimiento es violación, que el consentimiento puede retirarse en cualquier momento y que no puede existir consentimiento si la agresión sexual se comete “ abusando de un estado que impide el juicio del otro ”.

Pelicot parecía el típico vecino. Era electricista de formación, empresario y ciclista ávido. Su única hija, la de en medio, Caroline Darian, su pseudónimo, lo describió como un padre cálido y presente en un libro publicado en 2022 sobre el caso, Y dejé de llamarte papá . Intentó convertir su trauma familiar en acción, formando una asociación sin ánimo de lucro, “No me pongas a dormir”, para dar a conocer los peligros de los delitos facilitados por las drogas.

Su padre, escribió, era quien la llevaba al colegio, la recogía tarde de las fiestas, la animaba y consolaba. Su madre era el sostén estable de la familia, trabajaba como gerente en una empresa del área de París desde hacía 20 años.

Cuando ella se jubiló, se mudaron a una casa con un gran jardín y piscina en Mazan, una pequeña ciudad al noreste de Aviñón. La pareja recibía regularmente a sus tres hijos y nietos en unas vacaciones de verano salpicadas de cenas tardías en la terraza, donde la familia debatía, celebraba competiciones de baile y jugaba al Trivial Pursuit.

“Nos recuerdo felices”, escribió su hija. “Pensaba que mis padres lo eran”.

Ninguno albergaba sospechas. Entonces, en 2020, tres mujeres denunciaron a Pelicot a la policía por intentar usar su cámara para filmarles por debajo de la falda en una tienda de comestibles, y fue detenido.

La policía incautó sus dos celulares, sus dos cámaras y sus dispositivos electrónicos, incluido su computadora, antes de dejarlo en libertad bajo fianza.

En los dispositivos, la policía dice haber encontrado 300 fotografías y un video de una mujer inconsciente siendo agredida sexualmente por muchas personas. También dijeron que habían encontrado mensajes de Skype en los que el hombre se jactaba de haber drogado a su esposa e invitaba a otros hombres a mantener relaciones sexuales con ella mientras estaba inconsciente.

En el transcurso de su investigación, la policía encontró más de 20,000 videos y fotografías, muchos de ellos fechados y etiquetados, en una carpeta electrónica titulada “abuso.” La cronología que construyeron comenzó en 2011. La lista de sospechosos creció hasta 83.

Dos meses después de su detención inicial, Pelicot fue arrestado de nuevo y acusado de violación con agravantes, drogadicción y una lista de cargos de abuso sexual. También se le acusa de violar la intimidad de su esposa, su hija y sus dos nueras bajo sospecha de grabar ilegalmente, y en ocasiones distribuir, fotos íntimas de ellas.

Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.

Durante las entrevistas con agentes de la policía, cuyos detalles se incluyeron en un resumen del caso elaborado por el juez instructor, Pelicot dijo que empezó a drogar a su esposa para poder hacerle cosas, y vestirla con cosas, a las que ella normalmente se negaba. Luego empezó a invitar a otros a participar. Dijo que nunca pidió ni aceptó dinero.

Según el informe del juez de instrucción, conoció a la mayoría de los hombres en una sala de chat de un conocido sitio web francés no moderado implicado en más de 23,000 casos policiales tan solo en Francia entre 2021 y 2024. Finalmente fue clausurado, y su propietario detenido, en junio tras una investigación de 18 meses que se extendió por toda Europa.

La sala de chat donde la mayoría de los hombres conocieron a Pelicot se llamaba “a son insu”, que significa “sin su conocimiento”.

A lo largo de los años, según declaró Pelicot a la policía, elaboró unas normas para los visitantes con el fin de asegurarse de que su esposa no se despertara: no fumar ni usar colonia; desnudarse en la cocina; calentar las manos bajo el agua caliente o sobre un radiador, para que su tacto frío no la sobresaltara. Al final de cada noche, según el informe del juez de instrucción, limpiaba el cuerpo de su mujer.

DE LOS 83 SOSPECHOSOS, LA POLICÍA IDENTIFICÓ E IMPUTÓ A 50

Solo uno de ellos no está acusado de violación, agresión o intento de violación de la esposa de Pelicot. En cambio, ese hombre está acusado de seguir el mismo modelo y drogar a su propia esposa para violarla. Pelicot también está acusado de violar a la esposa del hombre mientras estaba drogada.

Cinco de los hombres también se enfrentan a cargos por posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

Pelicot también está siendo investigado por la violación y asesinato de una mujer de 23 años en 1991 y por el intento de violación de una joven de 19 años en 1999. Según Florence Rault, abogada que representa a las víctimas en ambos casos, Pelicot admitió el intento de violación, pero niega cualquier implicación en el homicidio de 1991.

La historia ha provocado un examen de conciencia entre los médicos, ya que la esposa de Pelicot había visitado a ginecólogos y neurólogos por una serie de síntomas desconcertantes, pero no había recibido ningún diagnóstico, según su hija.

“Lo que me pareció inquietante para nosotros, los médicos, fue que ningún médico considerara esta hipótesis”, dijo Ghada Hatem-Gantzer, conocida ginecóloga-obstetra y experta en violencia contra la mujer. Ella y una farmacéutica, Leila Chaouachi, han desarrollado ahora una formación para médicos y enfermeras sobre los síntomas que pueden experimentar las víctimas de agresiones facilitadas por medicamentos.

En contra de la creencia popular, la mayoría de los casos se producen en el hogar, no en los bares, dijo Chaouachi, quien dirige encuestas anuales sobre este tipo de delitos en Francia. La mayoría de las víctimas son mujeres, según las encuestas, y alrededor de la mitad de las víctimas no recuerdan la agresión debido a desmayos, dijo.

En el caso llevado a los tribunales de Aviñón, algunos de los acusados admitieron su culpabilidad ante la policía. Según el informe del juez de instrucción, muchos afirmaron haber sido engañados para mantener relaciones sexuales con una mujer drogada: seducidos por un marido para un encuentro de tres e informados de que ella fingía dormir, porque era tímida.

Varios dijeron que creían que ella había consentido en ser drogada y violada como parte de una fantasía sexual. Algunos dijeron que no creían que fuera una violación, porque su marido estaba allí y creían que podía dar su consentimiento por ambos.

“Produce escalofríos el estado de cosas en la sociedad francesa”, dijo Camus, quien también representa a Darian y a muchos otros miembros de la familia. “Si esa es la concepción del consentimiento en materia sexual en 2024, entonces tenemos mucho, mucho, mucho trabajo por hacer”.

Catherine Porter es reportera internacional del Times y cubre Francia. Está afincada en París. c. 2024 The New York Times Company.

Por Catherine Porter y Ségolène Le Stradic, The New York Times.