$!EN VIVO: ¿Dónde ver la toma de protesta de Donald Trump? Todos los eventos aquí

“Mediremos nuestro éxito no sólo por las batallas que ganemos, sino también por las guerras que terminemos, y quizás lo más importante, por las guerras en las que nunca participemos”, declaró.

“También pondré fin a la política gubernamental de intentar introducir mediante ingeniería social la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada”, prometió Trump. “Forjaremos una sociedad que no tenga prejuicios raciales y se base en el mérito”.

“Nunca más se utilizará el inmenso poder del Estado como arma para perseguir a los oponentes políticos, algo de lo que sé algo. No permitiremos que eso suceda. No volverá a suceder bajo mi liderazgo.

El presidente Trump aseguró a sus rivales que no atacaría a sus oponentes políticos utilizando los vastos poderes del gobierno.

El presidente Donald Trump dijo que se tomarán más medidas el día de la toma de posesión, anunciando que “pondrá fin al Green New Deal” y “revocará el mandato de vehículos eléctricos”.

“Dios me salvó para hacer que Estados Unidos volviera a ser grande”.

“En los últimos ocho años, he sido puesto a prueba y desafiado más que cualquier presidente en 250 años de historia, y he aprendido mucho en el camino [en] el viaje para recuperar nuestra república”, dijo en su segundo discurso inaugural.

“Tenemos ahora un gobierno que no puede gestionar ni siquiera una simple crisis en el país, mientras que al mismo tiempo se tropieza con un catálogo continuo de acontecimientos catastróficos en el exterior”.

“A partir de hoy, nuestro país volverá a florecer y a ser respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se aprovechen de nosotros nunca más”, añadió.

”Yo, James David Vance, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales; que le guardaré verdadera fe y lealtad; que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión; y que cumpliré bien y fielmente los deberes del cargo que estoy a punto de asumir: Así me ayude Dios.”

Se llevó a cabo una ceremonia religiosa en la iglesia epIscopal de San Juan en Washington, D.C, ubicado al otro lado del Parque Lafayette desde la Casa Blanca, una tradición para los presidentes electos. 9 am (ET) 8 AM (hora de la CDMX).