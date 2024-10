Estación de radio de Polonia decide reemplazar a sus periodistas por ‘conductores’ generados por IA

VARSOVIA- Semanas después de que fueran despedidos los periodistas, OFF Radio Cracovia reanudó sus operaciones esta semana pormenorizando que este es “ el primer experimento en el país en el que sus periodistas son... personajes virtuales creados por una inteligencia artificial ”.

“Es un precedente peligroso que nos afecta a todos”, prosigue Demski y argumenta que esta situación podría abrir una ventana “a un mundo en el que empleados experimentados relacionados con el sector de los medios durante años y trabajadores de industrias creativas serán reemplazados por máquinas”.

Hasta el momento, más de 15,000 personas han firmado la petición, comentó Demski a la Agencia de Noticias The Associated Press y agrega que además recibió cientos de llamadas, muchas de las cuales fueron realizadas por jóvenes que no desean ser parte de este experimento.